Ana Rosa Soria de Miguel, profesora de Estratigrafía de la Unizar: “Si no hacemos nada, en menos de dos décadas veremos los efectos del cambio climático”

La Universidad de Verano de Teruel clausuró este viernes su curso de Geología Práctica con una conferencia abierta al público que impartió Ana Rosa Soria de Miguel, profesora titular de Estratigrafía de la Universidad de Zaragoza que habló sobre Geología y cambio climático y en la que advirtió que hay que actuar antes los efectos globales que se prevén.



-¿Qué aporta la Geología para hacer frente al cambio climático?



-La Geología es una herramienta fundamental. Va a permitir que se generen almacenamientos geológicos subterráneos de CO2 y es la única opción que tenemos para reducir las emisiones efectivas de CO2 a la atmósfera.



-¿Cómo es este proceso?



-En España tenemos ya un proyecto en el que está metido el Igme (Instituto Geológico y Minero de España) para ver las posibilidades de generar un almacenamiento en la Cuenca del Ebro. Es algo que se está trabajando y que se está estudiando.



-Ahora que hay un auge del negacionismo sobre el cambio climático, ¿cómo se puede explicar desde la ciencia qué es lo que está pasando y el momento en el que estamos?



-Ese es el objetivo que tiene la conferencia de hoy (por ayer), intentar explicarlo desde el punto de vista científico, que la gente sepa lo que tenemos y a qué nos atenemos y cómo a veces los datos por parte de determinadas personas se pueden pervertir un poco. Charlas de este tipo están muy bien para poner los puntos sobre las íes que luego ya, con todos los datos en la mano, la gente sea capaz de hacerse una opinión, que la gente es inteligente y sabe hacerse opiniones, pero hay que saberle dar los datos.



-¿Cuáles serían los datos principales que tenemos que conocer?



-Lo primero, darnos cuenta de que realmente estamos haciendo emisiones de CO2 a la atmósfera y que hay una relación directa entre el CO2 que emitimos y la temperatura que terminamos teniendo. No significa que emitir mucho CO2 sea responsable último de que tengamos unos aumentos de temperatura claros, pero la ciencia ha demostrado que hay una relación directa. Mientras hagamos esas emisiones de CO2, seremos responsables de alguna manera de este aumento de la temperatura que estamos sufriendo todos. Presento una serie de más de 100 años de temperaturas medias en España en la que se puede ver que en los últimos 100 años ha aumentado la temperatura media en España dos grados centígrados y eso son datos científicos y reales. Una vez visto esto, es ver qué podemos hacer, cómo nos podemos enfrentar a eso, qué hay en nuestra mano para poder evitar esta acción climática que todos en mayor o menor medida estamos sufriendo.



-¿Cuáles serían esas cosas que se pueden hacer?



-A grandes rasgos hay tres vías en las que hay que investigar e invertir. Por una parte, hay dos vías que son las que evitarán que en el futuro haya mayores emisiones de CO2 que es la reconversión tecnológica e industrial para conseguir que toda esta tecnología tenga menos requerimientos de energía que la que tiene actualmente; luego la otra vía de actuación es conseguir unos sistemas energéticos que no emitan CO2 como pueden ser las renovables que sean más eficientes energéticamente. Eso es lo segundo que necesitamos. Mientras llega ese momento, lo que tenemos que hacer es reducir las emisiones de CO2 y aquí es donde entra todo el proceso del secuestro del CO2 y su almacenamiento geológico subterráneo.



-¿Qué inversión se requiere?



-Lo que es la reconversión tecnológica e industrial es un dineral. La media que está suponiendo es entre el 0,7 % y el 0,8 % de Producto Interior Bruto mundial. El hacer un almacenamiento geológico también supone mucho dinero, pero es que no nos queda otra. La opción B no existe. Si no hacemos nada, el problema es que en quince o veinte años, yo creo que en menos de dos décadas, vamos a ver los efectos que realmente va a tener el cambio climático y entonces tendremos que empezar a invertir dinero en acciones de remediación.



-¿Será mucho dinero también?



-Va a ser mucho dinero en acciones de remediación que habrá países que no serán capaces de afrontar. Serán países a los que perdamos en el camino.



-Hay que verlo de una forma global porque los países desarrollados son los que más emiten, pero los grandes perjudicados son otros países.



-Son todos porque esto no es que tú emitas mucho y el calor vaya solo a ti. Esto es una acción global. Los países menos desarrollados son países que tienen menos dinero, que el cambio climático les va a afectar muchísimo y no van a tener un potencial económico para hacer frente a gastos de remediación -no de mejora del proceso- de enfrentarse a los desastres que vayan a poder tener como grandes sequías o grandes inundaciones . Esto también está afectando al clima, tenemos fenómenos cada vez más adversos y encima que se repiten con mucha más frecuencia en el tiempo y eso está afectado también por este calentamiento que estamos sufriendo.



-Dos décadas es ahora mismo. ¿Tenemos que ponernos las pilas?



-Es ahora mismo. Sí, así es, tenemos que ponernos las pilas.