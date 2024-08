Antonia Carbonell, artista: “Rompo la geometría, utilizo el color y dejo hablar a los materiales con los que trabajo”

Una escultura abstracta de Antonia Carbonell fue la elegida por el jurado de la cuarta edición de los Premios Salvador Victoria para recibir el premio Ars Albentosa. La artista, afincada desde hace algún tiempo en Manzanera, participó con una obra en la que se conjugan los volúmenes y los colores. Se trata de un bloque sobrio, sereno y de tono gris en el que cruza una banda de color terroso y que no tiene título.

-¿Cómo se decidió a participar en la cuarta edición del concurso Salvador Victoria?

- Desde el primer año que se hizo la primera edición, hace tres años ahora, vine aquí a Albentosa a ver, porque ahora estoy viviendo la mayor parte del tiempo en Manzanera. Cuando vine, me pareció interesante y este año decidí participar. Esa es la historia de por qué decidí participar, además, de por el nivelazo que vi desde el primer momento en la gente que participaba. Me motivó ver que había nivel, que valía la pena estar ahí.

-¿Por qué apostó por una obra como la que eligió para participar en el concurso?

-Es una obra que está dentro de mi lenguaje artístico, que no es narrativo, que se basa en la forma, en el color, en la textura, un poco en el gesto, en la búsqueda de lo natural de los materiales. Me gusta investigar en los materiales, trabajo con diferentes materiales, y concretamente este es gres de alta temperatura.

-¿Esta pieza forma parte de alguna serie o alguna colección?

-Llevo muchos años de trayectoria y esto es una serie. Normalmente trabajo con módulos muy contundentes. Rompo la geometría, intento suavizar la geometría, utilizo el color, el color contenido y sobre todo dejo hablar a los materiales con los que trabajo, dejo que hable en ellos.

-Además, ha apostado por recurrir a colores sobrios.

-Sí, aunque ese gris de la pieza con el granate de la banda que lo cruza, es un poco también rompedor, ¿no? Sí, claro. Es esa contradicción entre lo duro de la forma y esa dulzura del color, ese es el pequeño contraste. Ahí está el juego.

-En su intervención como miembro del jurado, Marie Claire Decay dijo que en esta edición había habido muchos concursantes que habían apostado por la escultura. ¿Cómo cree que ha podido influir en el dictamen del jurado?

-La escultura es más complicada de colocar, de vender, de hacer. Es muy costosa. Un pintor en su propia habitación de su casa pone un cuadro y pinta. Cuando haces esculturas y haces piedra se te llena todo de polvo. Si haces barro necesitas un horno y una serie de instalaciones, el hierro no te digo, el bronce, o sea la escultura es compleja, es cara, es muy cara, más cara que la pintura y necesitas más instalaciones. Entonces, a mí me gusta mucho que haya tanta escultura porque eso contribuye a subir el nivel.

-Más allá de la propia producción de la obra, es más difícil de entender la escultura que otras disciplinas.

-No creo que tenga por qué ser más difícil, yo creo que no. Creo que el que tiene la sensibilidad de captar lo que está viendo, que no hace falta tampoco ser doctorado en nada, si cualquier persona normal ve un objeto y eso le despierta cosas, pues eso está bien, e igual lo capta en la pintura que en la escultura.

-¿Qué le parece la proliferación de certámenes como el Salvador Victoria o el Art Festival de Albentosa?

-La alcaldesa Yolanda Salvador habló en su presentación de la importancia que tiene y la identidad que le da a un pueblo tener un certamen como este, y creo que está absolutamente en lo cierto. Yo tengo cierta experiencia en otros pueblos de otras comarcas turolenses y tengo que decir que la comarca de Gúdar - Javalambre me está dejando asombrada. Hay tantas propuestas que todos los días tendrías algo que hacer. Y es muy estimulante estar aquí en el mes de agosto y decir “ah, pues mañana me voy aquí, mañana voy a hacer esto, mañana voy a ver el otro”. Quiero dar la enhorabuena a toda la gente que está haciendo cosas por estos pueblos porque lo están haciendo muy bien.

-La propuesta de hacer una exposición trascendiendo de las pareces de un museo y enlazar el centro de pueblo con la vía verde¿también es un mensaje?

- Lo importante en este tipo de actividades es que no haya una segregación entre el pueblo y la gente que venimos a participar, que no somos del pueblo. Lo importante es que haya una conexión, que la gente del pueblo sea consciente de por qué esto se está haciendo, que lo ame, lo fomente. Entonces, el museo al aire libre hace que la gente del pueblo, aunque no esté interesada, pase por ahí, lo vea todos los días y vaya abriendo los ojos. Y eso es una labor de gotita a gotita que tiene que dar su resultado.