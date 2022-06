Carlos Tundidor, escritor: "Hace 2.000 años y hoy en día, el amor y el dinero siguen siendo los que mueven el mundo"

El escritor zaragozano Carlos Tundidor presentó la pasada semana en Librería Senda Meloussa (Imperium), una novela histórica que sitúa al lector en el 123 a. C., durante la conquista romana de Menorca, en el que la pasión, el amor y el egoismo se entrecruzan con la feroz resistencia de los honderos menorquines contra las legiones romanas.

-¿De dónde viene su vinculación a Menorca?

-A raíz de dos viajes que hice en solitario, pateándome la isla y descubriéndola bastante bien, me gustó mucho y me di cuenta de que no había casi nada escrito sobre la conquista romana de Menorca. Había mucha documentación sobre el periodo talayótico (prerromano) pero nada sobre el periodo romano. El segundo viaje que hice ya tenía en mente una vaga idea de hacer algo, sin saber muy bien qué, y comencé a documentarme. Y tras esos dos viajes he regresado tres veces más.

-¿Qué hay en la romanización de Menorca que sea novelable?

-La diferencia entre Mallorca y Menorca es que la primera, siendo más grande y más poblada, tuvo un periodo de romanización más pequeño. En Menorca la resistencia fue mucho mayor, creo que porque era una isla más indómita y porque los honderos menorquines estaban mucho más bregados en las dos últimas guerras púnicas. Y además pasa una cosa... con Mallorca no me habría atrevido. Plantear una novela histórica para alguien que no es historiador es difícil, pero en el caso de Menorca es más abarcable.

Ficción y realidad

-¿Qué parte de la novela es ficción y qué parte es histórica?

-Yo digo que Meloussa es una novela de fondo histórico, porque le doy más trato a la parte de ficción que a la historia. Quizá un 60% de la novela es ficción. La parte histórica esta muy bien documentada, pero me ha interesado más insistir sobre los sentimientos de amor, poder, avaricia... eso tan universal que ha estado en las personas a lo largo de toda la humanidad.

-¿Qué historia desarrolla 'Meloussa'?

-Habla de Quinto Cecilio Metele, que después fue El Baleárico, de su hijo, que en aquel momento tenía 13 años, que ya eran suficientes para que el hijo de un gran patricio de Roma hubiera comenzado la instrucción militar. Nadie puede asegurar si a los 13 años el chico estaba en Mallorca y Menorca, pero tampoco lo contrario, así que yo lo sitúo allí. Y se da un triángulo amoroso, casi un cuadrángulo. El chico se enamora de la mujer que ha elegido su padre como concubina, y ella, que es el nudo central de la novela, se debate entre el cariño del romano, que es relativamente cómodo y seguro, y el amor que siente por el hombre que dirige la resistencia contra el romano.

-Una de las tesis de su novela es que las pasiones y las pulsiones son las mismas ahora que hace 2.000 o 5.000 años...

-Antes la moneda era el sextercio y el denario y ahora son el dolar y el euro, pero siempre ha habido gente que se ha movido solo por el dinero, y gente que se mueve solo por el amor. Hace 2.000 años y hoy en día. Por suerte o por desgracia esas pasiones siguen siendo las que mueven el mundo.

-¿Usted es de los primeros o de los segundos?

-Yo creo que soy de los del amor. No hay que ser ingenuo, y el afán de riqueza y poder ha dirigido la humanidad siempre. Pero creo que poco a poco estamos cambiando a mejor... Y si no nos cargamos este mundo a base de contaminarlo o porque a algún loco se le ocurre pulsar algún botoncito, me parece que el amor, el compartir cosas, el altruismo será cada vez más importante entre las personas.

-'Meloussa' es un gran salto al vacío para usted, autor de muchos libros de relatos breves, poemas y alguna novela, pero desde luego no histórica...

-Es la primera, y quizá la última.

-¿Tan traumático ha sido?

-No, no, al contrario. Pero no es mi terreno. Tengo una novela que Mira publicará el año que viene, y tengo otra empezada. Estoy con un proyecto de teatro sobre Miguel Hernández, que me gusta mucho, que el 26 y el 27 de junio podrá verse en el Museo de Historias en Zaragoza. Me gustaría publicar un libro próximamente sobre teatro, aunque no tenga mucho tirón comercial, y relato corto sigo escribiendo frecuentemente. Es decir, estoy haciendo un montón de cosas, y cosas diferentes, pero creo que será difícil que me atreva con una segunda novela histórica. Está funcionando bien y la experiencia ha sido bonita, pero para alguien que no es historiador no es fácil, por una lado encontrar el hecho histórico relativamente desconocido y que sea lo suficientemente potente como para novelarlo.