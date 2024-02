Clara Gómez Galeote, autora del cartel de la Semana Santa de Teruel 2024: “Quería que el cartel tuviera claridad para transmitir una sensación de calma y de luz”

Por

Clara Gómez Galeote es la autora del cartel de la Semana Santa de Teruel de 2024, que este año corre a cargo de la cofradía de la Oración del Huerto, cuya imagen de su paso con la torre mudéjar de la Catedral al fondo es la que lo ilustra. Esta turolense de 29 años y formada en los estudios de Bellas Artes en Teruel, además de haber cursado diseño gráfico y realización audiovisual en Valencia, defiende que los jóvenes puedan desarrollar su carrera profesional en su tierra en lugar de no poder regresar cuando terminan su formación fuera.



-¿Cómo surge este cartel de Semana Santa?



-El año pasado la cofradía contactó conmigo porque quería que les realizara una serie de fotografías de archivo para poder usarlas para cuando fuera, que tuvieran la imagen y la ciudad. Luego salió el tema del cartel y teniendo buenas fotos decidí presentarme.



-¿Contenta de que al final su trabajo se haya plasmado en la imagen que va a promocionar la Semana Santa?



-Me hace bastante ilusión poder ver por mi ciudad mi fotografía, además de participar en la Semana Santa de esta forma.



-¿Tuvo clara la composición desde un principio?



-Al principio había unas fotos en las que se veían los tambores que también podrían haber quedado muy bonitas. Luego decidí mostrar la imagen que resumía un poquito lo que es toda la cofradía y que tenía como fondo la ciudad.



-¿La foto surgió o la buscó?



-Sí que la busqué un poquito. Era complicado porque las dos figuras que aparecen, el ángel y Jesús, están enfrentadas, y no era fácil poder sacar la cara de los dos y un fondo bonito. Lo que trataba era sacar una composición en la que se pudieran ver esas imágenes bastante cerca y a la vez la ciudad.



-¿Quería que fuera un motivo mudéjar?



-Hice varias pruebas, también realicé otras fotos con otros edificios emblemáticos por los que pasaba la cofradía porque tenía que adaptarme al recorrido de la procesión. El mudéjar es algo tan concreto de Teruel que me gustó bastante jugar con ese motivo.



-Es una fotografía con mucha luz en un momento dramático, el de la Oración del Huerto. ¿Cómo trabajó ese aspecto en la imagen?



-Teníamos en ese momento un cielo bastante despejado y luminoso y antes de que cayera la noche intenté jugar muchísimo para que esa foto se viera con esa claridad y pudiera transmitir algo de calma y de luz, que no fuese una imagen oscura. Aunque sea un momento dramático, es un instante como de buscar la luz. Dentro de la tristeza y la oscuridad siempre hay un poco de luz, y aunque la imagen nos pueda entristecer es importante que siempre haya un halo de luz, que es lo que nos queda, transmitir al final la luz y la esperanza.



-¿Qué le parece el cartel de la Semana Santa de Sevilla de 2024, del que tanto se está hablando?



-No sé, yo para mí, visualmente, no me disgusta para nada, la verdad, pero eso cada uno también tiene su opinión y yo he preferido al final intentar transmitir una calma con mi cartel. Vamos, tampoco me entero mucho de estas cosas mediáticas, aunque se ha hablado mucho de eso, pero yo casi ni me he percatado porque tampoco me meto en el ajo. Como pintura artística sí que me parece una preciosidad, porque yo pensaba al principio cuando lo vi que era una foto. Al final el mío lo va a ver mucha menos gente pero me va a agradar igual a quienes les guste, que tampoco me hace falta crear nada que genere una locura para que hablen demasiado de algo y ya está.



-Estudió aquí en Teruel y en Valencia, y decidió volver a su tierra para trabajar en la fotografía y el vídeo. ¿Contenta de esa decisión?



-Bien, ha sido interesante porque por suerte tenemos ahora bastante movimiento también. Ya llevo seis años, casi siete aquí de autónoma en Teruel, pero sí que es cierto que me vine teniendo casi opción de trabajo en Valencia, pero yo quería venir a mi ciudad con mi gente y a mi sitio, donde también me siento cómoda trabajando. Aquí luego cuentan contigo para cosas como esta y eso te da mucha satisfacción.



-Hay que animar a los jóvenes a que se queden aquí, ¿no?



-Sí, que vuelvan, a veces hay que salir pero lo de volver sienta muy bien, y yo no me iría si no es al pueblo. Yo me siento muy feliz en Teruel, tiene sus pros y sus contras, por supuesto, como en todos los sitios, pero yo me siento muy feliz de haber vuelto. Es una decisión de la que no me arrepiento, sino todo lo contrario.



-¿Encontró apoyos para tomar esa decisión?



-Yo me he sentido muy arropada aquí y de hecho trabajo con un equipo de gente muy guay, con los que me siento muy contenta trabajando tanto en producciones de vídeo como en fotografía con unos compañeros magníficos.



-¿Qué potencial tiene Teruel para poder desarrollarse en este oficio?



-Pues tiene mucho potencial. Tenemos una ciudad que es una maravilla y con un gran potencial para el desarrollo del sector de la imagen, por eso están llegando últimamente tantas producciones a Teruel que están intentando tirar de esto porque tenemos unos paisajes muy variados que te pueden dar muchísimo juego visual.