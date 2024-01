Daniel Montañà Buchaca, autor de un libro sobre los hospitales del general Cabrera en el Maestrazgo: “Cabrera se preocupó mucho de atender a sus heridos en batalla y montó hospitales de sangre”

Daniel Montañà Buchaca es el autor del libro Los hospitales del ejército carlista del Centro durante la tercera guerra carlista (1872-1876). Es médico e historiador y ha escrito una veintena de libros de historia. En este último, ambientado en la zona del Maestrazgo tanto de Teruel como de Castellón y Tarragona, muestra el lado más humanitario del apodado Tigre del Maestrazgo, que creó hospitales en diferentes lugares durante la contienda para atender a los heridos del ejército carlista.

-¿El general Cabrera puso en marcha hospitales en la zona del Maestrazgo?

-Sí, él fue quien organizó el servicio para que en la zona de la contienda hubiera hospitales de sangre, de primeras curas para atender cerca del frente.

-¿En qué época se centra el libro?

-En la primera guerra carlista, de 1833 a 1840. El Maestrazgo es un territorio que ha variado a lo largo de las épocas y en aquel momento ocupaba buena parte de Teruel, del norte de Castellón y los hospitales del general cabrera abarca una zona amplia en la que confluyen las provincias de Teruel, Castellón y Tarragona, que era las zonas donde actuaba el general cabrera, sobre todo en la primera guerra, en la que hicieron un estado dentro del estado, con la capital entre Cantavieja y Morella, tenían toda una intendencia, cobraban impuestos.

-Se trata de hospitales para atender cerca del frente, pero en esa época en muchos pueblos ya había de beneficencia. ¿Se utilizaron?

-Sí, en algunos pueblos donde los había se utilizaron los propios hospitales de beneficencia para el servicio al ejército.

-¿Qué caracterizaba a los hospitales del general cabrera?

-Había algunos más precarios, otros muchos ya tenían médicos y cirujanos, buscaban dar una asistencia médica lo más cerca posible del campo de batalla, era un valor para que no hubiera tantas bajas y tanto sufrimiento. Cabrera era una persona atroz con los enemigos, pero muy bonachona para los suyos y se preocupaba de no dejar nunca a los heridos en el campo de batalla y llevarlos a los hospitales. Por ejemplo, cuando conquistó Cantavieja, enseguida se fue a los puertos de Beceite a buscar a los heridos para trasladarlos a Cantavieja. Tenía un carácter de beneficencia para sus heridos e intentó dotar los hospitales con las herramientas de la época, hizo incluso un reglamento para su funcionamiento.

-¿Era habitual en la época tratar a los heridos?

-En las zonas de Cataluña que no dominaba Cabrera también hubo una organización hospitalaria, pero si hay que destacar el interés que él tenía en cuidar a los heridos, a los que, como explico en algún pasaje de la obra, nunca quería abandonar. Siempre visitaba los hospitales y siempre intentó encontrar dinero para que heridos y enfermos tuvieran una buena asistencia.

-¿Cómo ha sido el proceso de elaboración del ensayo?

-Está basado sobre todo en el estudio de documentos, bibliografía y prensa de la época. Es un libro de historia sobre el tema. Me llevó dos años de trabajo y suerte que de las fotos, que también se incluyen algunas se ocupó la técnica de Turismo de la Comarca del Maestrazgo, Cristina Mallén.

-¿Es la primera vez que centra una obra, de las numerosas que tiene en su bibliografía, en el Maestrazgo?

-No, en un simposio de historia sobre el carísimo ya hice una ponencia sobre los hospitales carlistas de la tercera guerra y ya hablé de los hospitales de Cantavieja. El trabajo lo realicé también a partir del estudio de prensa, bibliografía y archivos.

-¿Cuántos hospitales montó Cabrera?

-Puso en marcha muchos, aunque había dos o tres importantes y los otros eran más bien hospitales de sangre, de recogida de heridos para luego trasladarlos a otros lugares donde pudieran estar mejor atendidos. Aprovechó antiguos hospitales del pueblo, habilitó iglesias, casas particulares, utilizó lo que tuvo más a mano para montar estas instalaciones.

-¿De dónde sacó a los médicos y cirujanos para poder atenderlos?

-Al principio de la guerra ya tenía unos cuantos y cada vez contrató más, algunos médicos y cirujanos eran afines al ejército carlista y se unieron a la causa.

-Pero para tantos hospitales necesitó muchos.

-Sí, llegó un momento que había bastantes.

-¿Va a seguir trabajando algún tema vinculado a la provincia de Teruel?

-Ahora no, pero estos días festivo me voy a pasar unos días en Tronchón para conocer el lugar, aunque el hospital de esta localidad no lo utilizaron los carlistas.