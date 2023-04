Eduardo Puig, artesano de telares manuales en La Iglesuela: "El telar lleva en la familia desde 1746 y me gustaría tener tiempo para mostrar el oficio a la gente"

La familia Puig teje de forma ininterrumpida en La Iglesuela del Cid desde el año 1746. Desde entonces han pasado varias generaciones y ahora Eduardo Puig sigue poniendo en marcha el telar siempre que puede. Lo lleva en la sangre y le gusta, pero reconoce que no le da para vivir, por eso lo compagina con otros trabajos. Su telar es manual, el motor es él y, aunque asegura que no hace falta demasiada fuerza, sí reconoce que al cabo de varias horas los hombros se resienten.

-¿Sigue con un oficio que ya desempeñaron su padre, su abuelo y varias generaciones más?

-Sí, desde 1746 está la familia con los telares. Mi padre Fernando Puig Izquierdo se dedicada solo a tejar, aunque mi abuelo sí que tuvo otros oficios durante la guerra y la posguerra, que fueron épocas malas.

-¿En su familia siempre han tejido los hombres?

-Sí, se dedicaba toda la familia al textil, pero eran los hombres los que estaban con el telar.

-¿Es porque hace falta mucha fuerza?

-No es que se necesite mucha fuerza, pero cuando pasas muchas horas es cansado. En mi casa tejían los hombres y de la confección se ocupaban las mujeres, pero no sé el motivo.

-¿Cómo es su telar?

-Se llama de bajo lizo, eso significa que los peines están abajo y los hilos se pasan de forma manual el motor eres tú, por eso te acaban doliendo los hombros, porque son movimientos muy repetitivos,

-¿Es el único que sigue con el sector textil en el pueblo?

-Sí, en La Iglesuela solo estaban los telares de mi familia y ahora soy el único que sigue.

-¿Y en Aragón y en España hay más gente que realice este trabajo?

-Ni idea, que yo sepa en Aragón no hay nadie y en España supongo que alguno habrá. Yo lo mantengo más que nada para que no se pierda en esta zona, aprendí de niño, lo he visto toda la vida en casa.

-¿No ha dejado jamás de tejer?

-Tengo 40 años y, a día de hoy, jamás he dejado de usar el telar, aunque lo hago como hobby.



Eduardo Puig en el telar junto a su padre y una sobrina



-¿Tiene hijos u otros familiares a los que esté enseñando?

-No, por ahora se queda en mí.

-¿Qué tipo de piezas teje?

-Hago telas para trajes regionales y también para el hogar, como cortinas, mantelerías o mantas de pastor.

-¿El consumidor demanda este tipo de piezas?

-No es una producción muy amplia, tengo otros trabajos y este es muy costoso y tengo poco tiempo, pero de momento todo lo que hago lo vendo. A mí me gusta vivir en el pueblo y por eso me voy buscando trabajos temporales para poder estar aquí, pero no tengo una estabilidad y me estoy cansando, hasta ahora he rechazado ofertas por quedarme aquí, pero si me sale una oferta acorde a lo que busco me acabaré marchando.

-¿El telar para vivir no le da?

-No. Mi padre sí que vivió de ello e incluso en los años 70 llegó a tener hasta ocho trabajadores, pero luego vino la crisis y cayó la producción, solo le daba para mantener su t trabajo y un par de personas más.

- ¿Cuál es su clientela?

-Todo son minoristas, personas que ya me conocen o que ven algo por internet y lo encargan.

-¿Hace talleres o actividades para mostrar cómo se teje?

-No, tengo poco tiempo, pero sí que me gustaría. Me encantaría tener un trabajo que me dejara tiempo para poder dinamizar el telar y mostrar el oficio a la gente, hacerlo visitable un par de días o tres y destinar una aportación económica de esas visitas a la Asociación Española Contra el Cáncer.

-¿Por qué a la AECC?

-Es una enfermedad que a todos nos ha llegado de forma directa o indirecta y toda aportación que se haga para investigación es buena.

-¿Qué tipos de hilo utiliza para tejer?

-Las materias primas varían en función del artículo pero son lana algodón y lino.

-¿Y las dimensiones de la tela también se las encargan?

-Los telares tienen una anchura determinada, el largo sí pueden cambiar.

-¿Sus antepasados hacían el mismo tipo de tejidos?

-Sí, yo hago lo mismo, aunque he incorporado alguna innovación con ayuda de personas que querían recuperar diseños, como Jorge Lanzuela, con quien recuperamos unos refajos antiguos que posiblemente haría mi tatarabuelo, nos costó pero al final logramos la configuración del orden de los hilos para el plisado. Son tejidos que salen del mismo telar y tienen el mismo peso.

-¿Usted reconoce sus telas cuando las ve?

-Claro porque como no es una producción muy amplia más o menos te acuerdas de lo que haces, y es un orgullo.