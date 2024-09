“El proyecto de un gran centro cultural con biblioteca y residencia me parece una idea maravillosa”

El Gran Wyoming desató la locura en el municipio de Libros el sábado en la segunda parte de la cuarta edición del festival Libri. Mi pueblo lee, al que acudió para descubrir una placa con su nombre en una de las calles de municipio y, de paso, hablar de sus últimos libros y su vida.

-¿Cómo surge la iniciativa de que te pongan en una calle de presentar el libro?

-Lo de presentar el libro, en realidad, surgió a raíz de un reportaje que hicimos aquí. Entonces fue como una pequeña broma, en realidad, porque Ismael Juárez, que era el que estaba haciendo el reportaje, le dijo (al alcalde, Raúl Arana), ¿entonces vais haciendo llamadas a los escritores que van viniendo porque hacen como un festival dedicado al libro aquí? ¿tú te pondrías una calle al Gran Wyoming? Y dijo, “hombre, por supuesto”. A partir de ahí surgió el compromiso y aquí estamos.

-Su visita a Libros se hace en el marco de un festival literario.

- Bueno, principalmente venimos a inaugurar la calle. Y luego habrá una firma de libros. Pero vamos, el último que lleva por título la furia y los colores. Pero desde el 2020 no he vuelto a escribir. Porque soy muy vago.

-Sin embargo, a veces parece que esa vaguería es un tanto impostada.

-Uno es vago en la medida que se lo puede permitir. O sea, que hay gente que es vaga vocacional, pero a la que no le queda más remedio que ser el que más trabaja en España. Yo no soy un hombre de grandes vocaciones, eso es la verdad. Pero porque esto suena de cachondeo, yo me conformo con poco. He vivido muchos años... Bueno, de hecho, estuve ocho años trabajando en un bar de artista, con unos ingresos mínimos y era el hombre más feliz del mundo.

-¿Qué le parece el proyecto del municipio de abrir un centro cultural con una gran biblioteca y una residencia?

-Hombre, me parece una iniciativa estupenda. Y es una pena porque yo me mudé de casa hace dos años y me tuve que deshacer de 45 cajas de libros, pero cajas, grandes. Los regalé, y mira, este hubiera sido un sitio para traerlos del tirón todos ellos para que hubieran hecho una selección.

-Un proyecto como este en un pueblo pequeño como este, ¿lo ve viable, lo ve atractivo?

-Hombre, lo que me parece es una idea estupenda, maravillosa. Un pueblo que además tiene ese nombre tan bonito: Libros. Que hayan enfocado todo hacia la literatura, la cultura y como ahora me ha comentado (el alcalde) que va a hacer un hotel biblioteca, pienso que es una idea fantástica. Porque, el libro es un objeto que todo el mundo quiere, salvo pequeñas y puntuales momentos de la historia donde se hicieron grandes piras para quemar libros, ¿no? tiempos que parece que quieren volver, ojalá no.

-Entiendo por lo que dice que recomienda leer más.

-Hombre, todo lo que se pueda. La competencia audiovisual es muy grande, y existe todo esto que ha ocurrido de las redes, Internet y tal, que casi es un espacio de entretenimiento muy absorbente. Pero, sin embargo, y curiosamente, el libro que parecía que estaba destinado a ir desapareciendo, está creciendo. Quiero decir que la feria del Libro de Madrid, que es un estupendo termómetro, cada vez se venden más, las editoriales no han bajado, sino que salen nuevas. Es un fenómeno curioso que el libro haya subsistido en este espacio.

-Los libros que lee ¿están subrayados o tienen notas suyas al margen?

-Bueno, algunos sí, pero las novelas y la ficción no. Algunas frases sí, y luego no. Cuando leo libros de ensayo, de historia, los subrayo, pero no me sirve de mucho porque la memoria ya está menguando.

-¿Prefiere el libro electrónico o el papel?

-Yo soy de libro de papel, porque me encanta el objeto. Siempre he tenido admiración por los libros, me han encantado y me gusta olerlos y me gusta tenerlos y no me molesta el peso, y además tengo la postura cogida en la cama también para leerlos. Y tengo una foto que es muy curiosa porque una amiga de la familia, cuando hice la primera comunión me regaló dos libros y entonces todas las fotos de la comunión voy con los dos libros en la mano, ahí agarrados.

-En su programa El Intermedio menciona con recurrencia a Teruel.

-Sí, es que mi padre nació en Monreal del Campo, que es aquí provincia de Teruel. Tengo muchos y muy buenos amigos en Aragón. Vengo de vez en cuando, pero suelo pasar desapercibido en la medida de lo posible.

-¿Qué posibilidades ve a la provincia de Teruel?

-Las posibilidades son infinitas. Ahora, ¿cómo evitar el vaciado de los pueblos? Esto es muy complicado, porque claro, la juventud, en la medida de la globalización de la información y el acceso a través de internet a otros mundos que antes eran remotos pero ahora son próximos, la gente tiende a aproximarse a los modelos de vida que de alguna manera esta cultura global le impone. Parece que las aspiraciones de los jóvenes están en la gran ciudad. Pero yo creo que en la medida que las ciudades cada vez más se hacen inaceptables y que no ofrecen ninguna oportunidad al que llega nuevo, la gente está regresando a los pueblos, porque dice, aquí estoy más cómodo, estoy más tranquilo