Elena Sanz, atleta lanzadora de martillo: "Uno de los privilegios de este deporte es que puedes llegar a competir con tus ídolos"

Elena Sanz (Alcañiz, 2004) es una de las mayores promesas del atletismo turolense. Con tan solo 18 años, la alcañizana ya se ha hecho su hueco entre las mejores lanzadoras de martillo del país. Motivo más que suficiente para ser una de las doce mujeres que conforman el calendario Pioneras del año 2023, presentado por la Diputación de Teruel.

-¿Qué siente al ser una de las mujeres consideradas pioneras de la provincia de Teruel?

-Es un orgullo representar a todas las mujeres pioneras que hay en el territorio de Aragón. Es importante que demos voz al resto de mujeres que dentro de sus ámbitos también son pioneras.

-Pese a su corta edad, está avanzando a pasos agigantados en una disciplina como el lanzamiento. ¿Cómo ha ido creciendo en este deporte?

-Es un proceso de varios años. Hay que seguir esforzándose y dedicar mucho tiempo. Lo que también cuenta es el apoyo familiar, porque sin él no estaría donde estoy ahora. Ellos fueron los que me buscaron todos los entrenadores fuera de mi ciudad. En Alcañiz hay un círculo de lanzamiento de peso, pero yo me dedicaba a los lanzamientos largos, como el disco y la jabalina, y me tenía que desplazar a una jaula para poder lanzar. Fueron mis padres los que me buscaron todos los entrenadores y gracias a ellos he podido seguir mejorando.

-¿Es una disciplina generalmente masculinizada?

-Sí. En la categoría de sub-20 o sub-18 las chicas suelen dejarlo por motivos sociales o estudios. Puede que haya más chicos, pero en general somos bastantes, aunque es uno de los deportes más desconocidos.

-Si en los deportes más populares las diferencias entre hombres y mujeres son notables, ¿en el suyo lo son más todavía?

-Hay bastantes. En el lanzamiento de martillo, que es el que mejor conozco, las chicas utilizan un peso de 4 kilos y los chicos, de 7 kilos. Por biología los chicos tienen más masa muscular, entonces puede que por esa razón su martillo sea más pesado. Aunque hay otros deportes en los que se establecen las mismas bases para chicos y para chicas. No creo que sea una discriminación, pero sí que es una diferencia.

-Antes me hablaba de entrenadores, pero también ha tenido entrenadoras, ¿verdad?

-Sí. Mi primera entrenadora fue una mujer, Bea Fantova, del Zaragoza Atletismo.

Referentes

-Y de la misma manera, durante todos estos años, ¿ha tenido referentes femeninas de su disciplina?

-He tenido referentes femeninos como Berta Castells o Laura Redondo. Además he podido disfrutar de competir a su lado. Esa es una de las cosas privilegiadas que tiene este deporte, que a pesar de que haya una gran diferencia de edad puedes llegar a competir con tus ídolos. Es una de las cosas más bonitas que se puede disfrutar.

-Se está convirtiendo en una de las referentes turolenses para todas esas niñas que quieran dedicarse al deporte. Con tan solo 18 años, ¿cómo lo lleva?

-Prefiero no pensar en ello. Si te obsesionas tanto en tener que ser un referente, te empiezas a agobiar y a lo mejor no salen las cosas como tienen que salir. Prefiero pensar en que tú has entrenado y has hecho lo mejor posible. La gente, si quiere seguir tus pasos, que sepan que cualquier persona, con esfuerzo y dedicación puede conseguir sus objetivos.

-Además aprovecha para llevar el nombre de Teruel y de Alcañiz allá donde va.

-Es una de las cosas más especiales que tengo. Poca gente conoce Teruel y cuando yo les comento que soy de Alcañiz no saben dónde está. Yo les explico. Es bonito compartir tu cultura turolense y tus raíces en todas partes de España.

-El pasado fin de semana tuvo una buena oportunidad de hacerlo en el Campeonato de España absoluto de lanzamientos de invierno.

-Sí. El Campeonato de España absoluto era uno de mis objetivos a largo plazo. No me esperaba nada llegar al absoluto de invierno. Fue una noticia inesperada, pero buena. Intenté ir a hacer mi marca. No lo conseguí, pero salí con un sabor agridulce con los resultados, ya que hice la misma marca que la semana anterior en el Campeonato de Aragón. Ahora toca seguir luchando y seguir entrenando de cara al Campeonato de España de la categoría sub-20.

-¿Hasta dónde llegará Elena Sanz?

-Echándole imaginación, mucho entreno, mucho esfuerzo y mucha dedicación, espero poder llegar algún día a las Olimpiadas. Creo que todo atleta que quiere seguir esforzándose en un deporte tiene el sueño de llegar a una Olimpiadas o a unos Mundiales, en los que pueda representar a su país.