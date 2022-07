Fernando Torrent, ceramista: “El valor del Torico es sentimental y el material no importa, pero siempre creímos que era bronce”

Por

No es una réplica ni una copia del Torico, sino una reinterpretación realizada por el ceramista turolense Fernando Torrent, aunque eso sí, es de bronce, como lo era hasta hace muy poco el Torico de verdad en el imaginario colectivo de gran parte de los turolenses. Torrent es de Teruel y lleva desde 1985 dedicado profesionalmente a la cerámica creativa. Actualmente gestiona, junto a su esposa, la también artista Caterina Burgos, un taller de dibujo, pintura, cerámica y grabado.



-¿Cómo surge la idea de hacer este Torico?



-Fue hace diez años, entre mi mujer, Caterina Burgos, y yo, se nos ocurrió hacer algo diferente al mudéjar. Lo hice en gres a un tamaño adecuado y lo mandé a la fundición para que me hicieran un molde, conforme se van vendiendo los voy pidiendo. Es una serie numerada de 75 ejemplares y vamos por el número 20 o así, se han vendido con el boca a boca.



-¿Es una réplica?



-Tomé fotografías para hacer la forma de las patas y del lomo lo más exacto posible, pero no es una réplica exacta porque es una interpretación mía, este es más un becerro, son líneas más suaves. Estamos acostumbrados a verlo desde abajo y de cerca se ve diferente, pero si lo pones a una altura se parecería más.



-¿Cómo fue el proceso de fabricación?



-A partir de fotografías hice el modelado con gres, una vez seco lo cocí a 1.800 grados y de ahí sacan el molde. El original lo guardo, pero roto porque hubo que romperlo para hacer el molde.



-¿Su toro es de bronce?



-Sí, lo hice de bronce porque es un material que he trabajado en muchas otras ocasiones. El bronce es mucho más duradero que el gres y la textura final es diferente.



-Pero es de color negro



-Cuando está en caliente lo sacan de la fundición y le dan una pátina para que se quede negro. Si se frota se queda más dorado, pero yo quería que fuera negro. Es como los toricos de la fuente, que se ven dorados, pero podrían ser negros también. Quería que fuera negro para que se

pareciera al otro, además un Torico dorado parece de juguete. Si este toro lo tocara la gente, al cabo de unos años se quedaría dorado porque perdería la pátina, a medida que los toca la gente se va poniendo claro.



-¿Han tenido más demanda sus toros tras el desplome del real?



-No, aunque ha salido más en las redes. Le pedimos un texto a Antonio Castellote para sacarlo junto con las copias.



-¿Cuanto pesa su toro?



-Sin la piedra de abajo 1,8 kilos, es más pequeño que el real, es un tamaño para que lo pueda tener una persona en su casa.



-Uno de sus toros lo tiene ahora la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). ¿Cómo surge esta colaboración?



-Mi mujer participa como voluntaria con la asociación desde hace muchos años, les hace cursos de dibujo y pintura, y como sabían que teníamos un toro se lo pidieron para una exposición que hicieron hace unos días.



-¿Dónde se puede ver?



-En la academia que tenemos en San león hay uno expuesto.



-¿Qué tipo de gente los ha comprado?



-Siempre gente de Teruel, el primero me lo compró un amigo y se corrió la voz. También he vendido varios para regalo de bodas. Hay gente que se ha puesto hasta una réplica de la fuente en su jardín con el toro encima.



-¿Y una vez que se acaben esos 75 de la serie?



-Volveré a modelar otro toro y no será igual nunca.



-¿Son piezas de arte?



-Sí, claro, es una serie de 75, están todos numerados y con mi firma. Además, tenemos todos los nombres de todos los que lo han comprado, damos un certificado de cómo está hecho y las características técnicas que tiene.



-¿Qué otras cosas hace en bronce?



-Los arqueros del parque cultural de Albarracín, son unas esculturas de 15 centímetros que pongo sobre una piedra de rodeno. También alguna cosa más puntual que me han pedido, pero no en serie como esto.



-¿Cree que la réplica del Torico debe ser de bronce o de hierro?



-Totalmente de bronce. Ese toro tienen que llevarlo a una fundición y hacer uno de bronce porque nos han tenido como engañados a todos, el valor que le dábamos al Torico ha bajado un poco. Y era un problema subir y agarrarse, porque el toro está anclado por cuatro puntos y la gente hace mucha fuerza.



-Pero el valor del Torico va más allá del material



-Sí, por supuesto, es más el valor sentimental, aquí el tamaño ni el material no importan, es el vínculo con la ciudad. Pero los turolenses siempre hemos pensado que era de bronce, no es porque tenga más o menos valor.