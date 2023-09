Guillermo Montesinos, actor: “Desafío Buñuel es un festival único en el mundo, echo de menos más difusión institucional”

Guillermo Montesinos es uno de los grandes actores españoles, con papeles memorables y una trayectoria que abarca todos los géneros y todos los formatos. El pasado fin de semana participó en el VI Desafío Buñuel, en el que brindó una excelente actuación en La ceremonia del círculo, el corto de Marina Badía que ganó el Premio a Mejor Actriz y Mejor Montaje.

-¿Cómo ha sido su experiencia en esta pequeña gran locura que supone cada año el Desafío Buñuel de Teruel?

-Es una pequeña gran locura, efectivamente, y estoy fascinado en el sentido de que, aunque yo ya conocía Teruel, el hecho de que se reúnan los condicionantes para que se junten cinco equipos profesionales, prácticamente cinco productoras, para que se desarrolle en tan poco tiempo un cortometraje, que es un formato que a mí me merece todo el respeto del mundo, me parece un reto fascinante. Dentro del mundo del cine siempre andamos pillados con el tiempo y las agendas, pero es esencial saber hacer las cosas bien, con talento, ganas e ilusión aunque no tengamos todo el tiempo que nos gustaría. Y aquí en Teruel se ha hecho eso, y además sin ningún tipo de competencia sino más bien con solidaridad y ganas de ayudar al vecino. Las sensaciones han sido fantásticas.

-¿Ha echado algo de menos durante el fin de semana?

-Lo que hecho de menos es que haya más difusión y apoyo hacia Desafío Buñuel a nivel institucional nacional. Este rally tiene muchísimo mérito, no solo por el cine, sino por la propia figura de Luis Buñuel. Yo creo que es un festival único en el mundo, que tiene mucha relación con México, donde ya se ha desarrollado un festival hermano, y sin embargo estoy seguro de que no termina de conocerse en la provincia de al lado.

-Usted siempre reivindica la profesionalidad y la seriedad en el cine y el teatro... ¿pero es posible rodar de forma profesional y seria un cortometraje en solo dos días, con recursos limitados y equipos que en muchos casos nunca han trabajado juntos?

-Es posible porque así ha ocurrido. Puede parecer una contradicción, pero la realidad es que ha sido posible. Al final se impone el amor a nuestra profesión. Ese amor y también el conocimiento de qué va esto nos une y hace que todo fluya y funcione perfectamente. Trabajamos muy rápido y muy bien, luego viene el talento, la suerte, las posibilidades... muchos factores que ayudan a que esto sea posible. Pero sinceramente insisto en que Desafío Buñuel debería ser apoyado y promocionado a nivel nacional e internacional. Pero pasa lo de siempre, que la cultura en este país está donde está, y la llevan como la llevan.

-Ya que lo menciona, ¿qué futuro le ve, a la luz de la actualidad?

-Pues no lo sé, porque por desgracia no soy adivino... pero me da la impresión de que lo tenemos bastante jodido, la verdad.

-¿Qué ha sido lo más complejo para usted, a la hora de superar el Desafío Buñuel?

-Tener claro que se podía hacer, y pillar esa seguridad. Si empiezas a hacer algo sin tener muy claro cómo va a terminar no tiene mucho sentido. Pero si tienes claro un plan que te va a permitir hacer algo que parece muy difícil, haciendo una cosa detrás de otra, al final se hace y se hace bien. Las prisas nunca son buenas, mi amigo Paco Rabal decía que las prisas son cosas de malos toreros y de ladrones, y aquí no hay ni toreros ni ladrones. También es verdad que los guiones ya estaban perfectamente escritos, así que solo era necesario tener agilidad y rapidez a la hora de trabajar.

-Has trabajado con Marina Badía, como directora de un equipo exclusivamente femenino... ¿las mujeres están demostrando que tienen cada vez más sensibilidad para hacer cine?

-Quizá antes también la tenían pero no les dejaban demostrarlo. La mujer, en el cine y en todo lo demás, siempre ha ido por detrás.

-¿Es distinto rodar a las órdenes de un hombre o una mujer?

-En absoluto. Es distinto rodar con alguien según su personalidad y su talante. Cada cual tiene su forma de trabajar y de expresarse, pero eso no depende de su género. Para mí no hay diferencias entre hombres, mujeres o conejos.

-Además Badía es jovencísima, igual que el resto del equipo. ¿Cómo ve a las nuevas generaciones del cine?

-Los veo muy ilusionados, muy profesionales y con mucho respeto. A mi me han tratado con un cariño tremendo y me han hecho disfrutar, que es para lo que está inventado el cine. En ese sentido, en el de los cineastas jóvenes, sí que creo que el cine español tiene un gran futuro.