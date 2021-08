Javier Balaguer, director de cine: "Poder hacer un corto en tan solo 48 horas es un reto y una apuesta divertida"

Javier Balaguer es el cineasta más veterano de los que compiten en el IV Rally Cinematográfico Desafío Buñuel que organizan la Fundación Amantes de Teruel y el Gobierno de Aragón. Está al frente del equipo marrón con la película Alba, un corto que evoca, como los otros cuatro que compiten, el universo de la película Viridiana de Luis Buñuel. Asegura que Buñuel no hay más que uno y que el principal reto de la competición que se inició ayer es poder entregar la película lo mejor acabada posible dentro del escaso tiempo que tienen para hacerla.

- ¿Qué le animó a participar en Desafío Buñuel?

- Bueno, esto realmente se debió a que el año pasado estábamos con el covid y de repente hablé con Javier González, que es el productor, y le dije de presentarnos al concurso por hacer cosas, que siempre es divertido.

- ¿Conocía este rally cinematográfico?

- No, este de Teruel no lo conocía. Hemos estado también en un par más, en Jaén y en Navarra. Pero en general no había oído hablar de estos rallys de fines de semana, en absoluto.

- ¿Y qué le parecen este tipo de competiciones?

- Me parecen muy bien. Hombre, es un reto y una apuesta el poder hacer en 48 horas todo. Es un desafío y una apuesta divertida, sobre todo para experimentar y hacer cosas diferentes. Está muy bien.

- Usted es un profesional que cuenta ya con una larga trayectoria, ¿qué es lo que le ha motivado a implicarse en un certamen así donde participa gente muy joven y con mucho menos experiencia que la suya?

- Bueno, yo hace quince día cumplí los 18, entonces ser mayor de edad me da un poquito de ilusión a todo; que sigo teniendo la misma ilusión que a los 18 y contar historias y hacer esto es divertido.

- ¿De qué trata el proyecto con el que compite?

- No se puede contar nada, las películas no se cuentan, se ven cuando están acabadas.

- Al menos dígame de qué género se trata.

- Estamos moviéndonos un poco en el suspense.

- ¿Cómo ha preparado el guion, está pensado específicamente para este certamen o es una adaptación?

- Realmente Javier, que es el guionista, lo escribió pensando un poco para aquí porque el tema es Buñuel y la película Viridiana. Trabajamos directamente sobre esa historia, sacar algunos elementos de Viridiana y trasladarlos al corto.

- ¿Cómo se relaciona su película con Viridiana?

- Tiene que ver bastante. Ese es un poco el leitmotiv del concurso de este año, e imagino que todos los proyectos tendrán que ver un poco con esta película.

- ¿De qué manera condiciona tener que adaptar o inspirarse en otra película para hacer tu propia creación?

- Yo creo que no condiciona. Condicionan ciertos elementos que están dentro de la organización como sacar un Jamón de Teruel. Ese tipo de cosas sí condicionan, pero de lo que se trata es que hay una historia que es Viridiana y a partir de ahí pues es cuestión de adaptarla sin que te condicione y crear algo distinto y nuevo teniendo en cuenta el encanto de la película de Buñuel.

- ¿Qué prevalece en su caso, habrá más exteriores para mostrar la ciudad o interiores?

- Interiores, tenemos más interiores, pero también tenemos exteriores. Probablemente a sacar en una proporción de 80/20.

- Veo que no han querido jugársela por si llueve.

- No, pero vamos, porque el guion salió así, porque podría haber sido también al revés.

- ¿Qué le parece que el rally esté dedicado a una figura mítica como Buñuel?

- Me parece genial, Buñuel es Buñuel, hay que subrayarlo y en letras mayúsculas.

- ¿Qué constituye para usted crear a la sombra de un genio como él?

- Un reto porque quieras o no quieras al final son comparativas al tener que ser el corto sobre una película que es Viridiana.

- ¿Ha vuelto a ver la película o no ha sido necesario?

- No, no la he vuelto a ver, ya la vi varias veces hace tiempo, porque tampoco se trata de ir sobre el mismo estilo, sino de que tenga un espíritu sobre el largometraje de Viridiana, pero no es cuestión de hacer lo mismo. Siempre hay que variar y cambiar.

- El corto se tiene que rodar en Teruel, aunque ya comenta que solo una quinta parte del mismo serán exteriores, ¿qué le parece la ciudad para rodar cine?

- Bueno, Teruel tiene posibilidades para hacer cine, sobre todo yo creo que tiene ventajas y facilidades al ser un sitio pequeño, y eso siempre es interesante.

- ¿Qué ventajas y facilidades en concreto le ve?

- Ventajas es que podemos rodar donde se quiera, también la gente de Teruel está volcada y totalmente ilusionada con este certamen.

- ¿En un rally de estas características qué le parece lo más complicado para poder entregar el corto terminado y a su hora?

- Bueno, en 48 horas tenemos que entregar todo, entonces realmente es complicado rodar, montar y sobre todo lo que más me preocupa es el acabado final, que intentaremos que sea el mejor posible. Claro, es que solo en dos días es complejo digamos el montar también, porque lleva su tiempo y además necesitas un tiempo de reposo con el material que tienes rodado para poder cambiar y poder hacer. Y luego sobre todo para poder darle color a todo lo que has rodado, como poder mezclar bien el sonido. Eso es lo que me resulta más complejo.

- ¿Dormirán algo?

- Sí, sí, vamos a dormir, aunque bueno, hay que entregar a las doce del mediodía del sábado, pero intentaremos descansar y dormir. Al final si te vas cansando mucho no rindes, aunque creo que todo irá fluyendo según vayan saliendo las cosas.