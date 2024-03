Joaquina Edo Cercós, maestra nacional de taekwondo: "Más allá de la defensa personal, lo que enseña el taekwondo a las niñas es a tener autoestima"

Joaquina Edo Cercós es maestra nacional de taekwondo, delegada de la Federación Aragonesa de este deporte y directora de la Escuela Yamasuki de Teruel. Desde que comenzó en este arte marcial en 1981 ha ganado varias veces el campeonato de Aragón y participó en dos ocasiones en el Nacional. Después de que una lesión de rodilla le obligará a abandonar la competición, ha sido árbitra nacional e internacional y maestra en Híjar, Calanda, Andorra, Alcañiz y Teruel. En 2011 obtuvo el Premio a la Trayectoria Deportiva en la Gala Provincial del Deporte, y en 2024 forma parte de las mujeres turolenses incluidas en el Calendario Pioneras.

-¿El taekwondo ha sido tradicionalmente un deporte de hombres?

-Absolutamente. Los padres llevaban a sus hijos a taekwondo y a sus hijas a jota o baile. Y desde luego cuando yo empecé en 1981 había muy pocas chicas.

-¿Eso le situó en desventaja con respecto a sus compañeros en algún sentido?

-Sinceramente yo nunca tuve ningún problema. En el mundo del taekwondo he tenido que ganarme el puesto como todo el mundo, ni me han dado ni me han quitado más que al resto. Y eso que he trabajado con coreanos, cuya sociedad es más tradicional que la nuestra en ese sentido. Yo no digo que no haya hombres que puedan pensar una cosa u otra sobre las mujeres en el deporte o en el taekwondo, pero en mi experiencia personal nunca he me he sentido menos valorada por ser mujer.

-¿Se mantiene esa tónica de dirigir fundamentalmente a los niños hacia las artes marciales?

-No, ahora no hay grandes diferencias, y de hecho yo tengo algunos grupos en los que hay más niñas que niños.

-¿Desde cuando ha advertido el cambio en la tendencia?

-Yo diría que desde hace como 4 o 5 años... ¿y sabes por qué ocurre? Por el problema de la violencia que existe. Muchas padres piensan que no está mal que sus hijas tengan conocimientos en defensa personal.

Paridad

-Qué tristeza que la paridad en el taekwondo deba atribuirse a los asesinatos y las agresiones machistas, ¿no?

-Es una pena, pero es así. Bueno, el auge también tiene que ver con la disciplina, que es uno de los principales valores que transmiten las artes marciales, y que más suelen echarse de menos entre los niños y las niñas. Al final tenemos que enseñarles de todo.

-En cualquier caso, ¿el taekwondo puede enseñar realmente a repeler una agresión?

-Claro, la defensa personal siempre está ahí. Pero lo que realmente enseña el taekwondo a las niñas es a valorarse ellas mismas, a tener autoestima y aprender que cuando consiguen algo gracias a su esfuerzo nadie tiene derecho a quitárselo ni a pisotearlas. La generación actual de niños y niñas están acostumbrados a tenerlo todo sin esfuerzo, y eso hace que ellos mismos lo reconozcan y se valoren poco. En cierto modo hay que darles caña, gritarles si hace falta y decirles bien claro que la vida no es fácil, que hay que espabilar. El taewkondo enseña a las niñas, y también a los niños, a ser independientes y sentirse empoderadas.

-¿A lo largo de los años ha detectado en sus clases actitudes de falta de compañerismo entre niños y niñas por cuestión de género?

-Algún caso he visto. Pero lo he controlado rápido. En mis clases absolutamente todos son compañeros, y nadie es tratado por nadie mejor ni peor por su sexo. Si alguien no acepta eso no puede estar en mi clase.

-En el taekwondo la fuerza y la potencia son clave... ¿las herramientas para desarrollarse en esta disciplina cambien según seas hombre o mujer?

-No. Por lo general los hombres van a tener más potencia y resistencia que las mujeres, eso es así. Pero las herramientas y la forma de trabajar siguen siendo las mismas. Todos tienen que entrenar muy duro para aumentar su nivel, y aunque es cierto que una mujer que combata contra un hombre del mismo peso lo va a tener más difícil, trabajar con gente más fuerte que tú te ayuda a avanzar. Adriana Cerezo -medallista olímpica, europea y mundial- pesa 49 kg y si la ves entrenar parece un monstruo. Entrena mucho más duro que cualquier chico de su peso. Además, en el taekwondo también cuenta mucho la inteligencia... yo soy muy bajita y casi todas las competidoras de mi peso tenían las piernas más largas que yo. Tenía que espabilar para ganar.

-¿Qué consejo les daría a las niñas que quieran seguir siendo pioneras como lo fue usted?

-Que sigan adelante con sus sueños. Para que te valoren los demás primero hay que valorarse una misma, y eso se logra si lo que consigues lo haces con tu esfuerzo y disciplina. No tenemos que pensar que por ser mujeres o niñas alguien va a venir a salvarnos o nos lo va a tener que regalar todo. Tenemos que hacernos respetar a base de respetarnos a nosotras mismas.