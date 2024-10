Joaquina Sánchez Dato, pintora: “Bastante limitados estamos en otros ámbitos de la vida como para limitar la libertad creativa”

La pintora de Cieza (Murcia) Joaquina Sánchez es una de las cuatro artistas que, junto a Enrique Mestre, María Coluccelli y Marta Marco expone Acuática, en ArteSala, la sala de exposiciones del edificio de Bellas Artes. Los cuatro artistas llevan su vinculación con el mar Mediterráneo a un discurso artístico que está íntimamente ligado al agua, cada uno de ellos desde una perspectiva diferente. En el caso de Sánchez, muestra una serie de pinturas que pertenecen al proyecto que desde hace ocho años dedica a las norias, antiguos ingenios hidráulicos muy abundantes en la vega alta-media del río Segura, y que con el entubamiento de las conducciones de agua y el uso de motores industriales están cayendo en desuso y degradándose progresivamente.

La de Cieza se inclina por una pintura que como materia protagoniza por encima de todo sus lienzos, que por otra parte tienden a suprimir las diferencias entre abstracción y figurativismo.

-Acuática profundiza en el concepto del agua. ¿Cómo lo aborda usted?

-Lo que suele motivarnos es nuestro entorno, y en mi caso mi entorno está rodeado de norias. Norias hidráulicas que han quedado en desuso, pero que tienen mucho atractivo por la vegetación que van engulliéndolas. Con los motores dejaron de usarse y aunque alguna se conserva, por cuestiones estéticas, se están perdiendo. A lo largo del año va cambiando la vegetación y por la luz y el color cambian de aspecto según la época. Yo paseo habitualmente por un cuaderno y un grafito, y voy tomando apuntes y bocetos, siguiendo esa evolución y viendo como se van degradando poco a poco.

-Pese a que como sujeto principal están esas norias, usted siempre ha reivindicado la importancia de la pintura, como hecho y como materia...

-Efectivamente, como elemento central están las norias, pero yo siempre defiendo que la auténtica protagonista es la propia pintura. La pintura en materia, la pintura en color... de algún modo el motivo de alguna forma queda supeditado por debajo de la pintura.

-Trabaja dentro de la abstracción, pero hay mucho de figurativo en su trabajo...

-Hay mucho de figurativo y mucho de abstracto. Si no se dibujan esas norias, si no se dibujan esos ejes que componen todo lo que era, o si no le meto la materia correspondiente para crear el contraste, todo sería mucho más abstracto. Yo creo en la libertad para crear. Si ya estamos limitados en todos los ámbitos de la vida, ¿por qué yo me voy a limitar? ¿Por qué no voy a hacer algo abstracto si el motivo te lo está requiriendo?

-Llama la atención la inclusión de piezas en blanco y negro, dentro de una serie que fundamentalmente está compuesta por color.

-Cuando empecé con este proyecto, que es un gran proyecto, con algunas piezas de dos por dos metros, el plantamiento era una exposición grande, una exposición que ha estado en Plasencia o en la Casa de la Moneda en Segovia. Y una gran exposición monográfica puede llegar a ser algo monótona. Para romper esa monotonía me planteé cambios en las composiciones, en los contrastes, e introduciendo piezas en blanco y negro, por ejemplo.

-Esos cambios de color, de contrastes, sugieren también diferentes momentos del año.

-Son momentos diferentes con diferentes vegetaciones que rodean a las norias. Se ven carrizos en verano, secos, también verdes a principios de primavera, y los blancos y negros que dejan total libertad de interpretación.

-¿Este proyecto es muy antiguo?

-Intercalándolo con otros llevo trabajando en esta serie unos ocho años. En ese tiempo he realizado como treinta obras, entre bocetos más pequeños, algunos de los cuales expongo aquí en Teruel, hasta obras de 2x2 metros, y alguna otra obra más grande que tengo en mente. Y el proyecto sigue todavía vigente, aunque lo voy alternando con otros trabajos.

-¿Qué otros trabajos?

-Paisajes interiores, en las que una figura empezó siendo la protagonista. Desapareció la figura, también un periquito que formaba parte de esos paisajes interior en tonos cálidos y también en grandes formatos. Y voy intercalándolo con una obra en la que no parto de nada real, sino de un proceso mental a partir de unas lecturas de Cervantes, Rilke o Eduardo Mendoza. Son obras grandes en las que hago una interpretación de lo que me van sugiriendo determinadas frases o el conjunto de esas lecturas. Por ejemplo Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke te habla de la soledad que hace falta para meterte a ti mismo en el proceso creativo, lo transporto a la pintura, y cree Silencios interpretando esos conceptos.