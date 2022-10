Jorge Benet León, aficionado a la Historia e investigador: "En EEUU todo son facilidades para rastrear archivos, pero en España sigue siendo muy difícil"

Jorge Benet León es un saguntino afincado en Navajas que está llevando a cabo una investigación sobre su tío abuelo, Abilio Marqués, y el tío de este, Pascual León, nacidos en Albentosa y emigrados a Estados Unidos, en cuyo ejército sirvieron, el primero como paracaidista en la 101 División y el segundo en la US Navy.

-¿Cómo arrancó su investigación sobre Abilio Marqués y Pascual León?

-Mi madre siempre me había dicho que su primo, el americano (Abilio), que en un álbum familiar aparecía fotografíado de militar, había participado en la Segunda Guerra Mundial. Cuando falleció en 1983 se lo comunicaron por carta a mis abuelos, y a partir de entonces me empezó a interesar esa historia. En aquella época no había internet y era muy difícil buscar documentos. Hace pocos años retomé la investigación, encontré a su hijo, Abe Marqués, empezamos a cartearnos Y un día buscando en el censo de EE.UU. de 1920 encontré que Abilio vivía con Pascual León, hermano de mi abuela, cuya existencia desconocíamos y que les había acompañado en la emigración. Me pareció increíble tener no solo un familiar de Teruel que saltó en paracaídas el Día-D en Normandía, sino otro que sirvió en la Armada de Estados Unidos.

-Los descendientes directos de Abilio y Pascual ya no tuvieron nexos con Teruel o Albentosa, ¿no?

-No, aunque yo he entrado en contacto con los descendientes que están vivos ahora y les da mucha curiosidad. El hijo de Abilio fue también militar y luchó en Vietnam, y murió en 2020. Y Pascual León tuvo una hija que fue una de las primeras pilotos de carreras en EE. UU., en Nascar. Pero Abilio y Pascual sí tuvieron mucha relación. Pascual había nacido en el pueblo, y Abilio nació en Arizona porque sus padres ya habían emigrado. Hicieron mucha fortuna pero regresaron a Albentosa siendo un niño Abilio. Fue monaguillo en el pueblo, aunque me contaron que lo echaron porque era muy travieso.

-El colmo de la casualidad es que Abilio sirvió en el regimiento 506 de la 101 División de Infantería, el mismo que recrean los organizadores del Memorial March anual de Albentosa, Screaming Eagles de Valencia...

-Claro, eso es una tremenda y maravillosa casualidad. Incluso pernoctan en la Casa Rural El Americano, que perteneció a su familia, por eso se llama así. De hecho me puse en contacto con ellos para seguir recopilando información pensando que organizaban la recreación aquí precisamente por eso. Pero me contaron que no, que lo hacían porque habían venido al pueblo, les gustó y se parecía bastante a Normandía. Entonces fue cuando ellos me ayudaron a averiguar el regimiento y resultó ser el mismo, el 506, y la compañía, que era la Baker.

-¿Fue sencillo seguir la pista de sus familiares militares en EE. UU.?

-Allí hay muchísima información y está toda digitalizada. He encontrado partidas de nacimiento, certificados de boda, historiales de cuando estuvieron hospitalizados... y yo no he estado en EE.UU., sino que lo he encontrado a través de internet. Sin embargo en España intentas buscar algo y es imposible, porque la información o se quemó durante la invasión francesa o la guerra civil, y lo que queda o no se facilita al público o no se digitaliza. Aquí todo son dificultades. Pero en EE.UU. cada cierto tiempo toda la información se abre al público. Yo llegué a investigar hasta el censo de 1940, y ahora en breve se abrirá al público hasta 1950, y me permitirá encontrar nueva información. Sería muy interesante que eso también sucediera en España.

-Con todo no sería fácil rastrear la información?

-El mayor problema en Estados Unidos son los apellidos. La hija piloto de Pascual León se llamaba Gloria León, pero se casó tres veces y cada vez cambió su apellido. Su hijo por ejemplo, con el que mantengo contacto por Whatsapp, se apellida Taylor. Y además al tener solo un apellido se complica, y suelen cambiarse el nombre. O Pascual León Vivas se cambió el nombre Paul a partir de su segundo matrimonio, con lo que a partir de entonces Pascual deja de existir, como si se hubiera volatilizado. Y otro problema es que nos nombres y apellidos españoles en ocasiones se escribían mal en los registros, de forma que tienes que ir leyéndolos uno a uno. Abilio lo he visto escrito de varias maneras distintas en los archivos.

-¿No hay información en España? ¿No combatió Abilio con el ejército Republicano?

-Un familiar me dijo que había estado en la guerra civil, pero tengo que investigarlo porque no lo tengo nada claro. Hay fuentes que lo situaban con Enrique Líster, pero no tengo documentos que lo prueben. Lo cierto es que él regresó a Estados Unidos en 1937, con 19 años, embarcándose en Southampton. Creo que lo más probable que sus padres lo enviaran allí huyendo de la guerra. Pero todavía queda por investigar.

-¿Por dónde va a ir el futuro de tu investigación?

-Ahora mismo estoy en lista de espera para conseguir el historial militar completo de los dos. Y también contacté con la prima de una ex mujer de Abilio para recuperar sus medallas. Tiene 80 años y la pobre no se aclara muy bien para encontrarlas y enviármelas, pero estamos en ello.