Juan Manuel Darijo recorre la distancia entre Soria y Benaguasil andando descalzo: "Por los sitios que paso contacto con las asociaciones del cáncer para decirles que no están solos"

Juan Manuel Darijo salió ayer de Soria en la primera etapa de su sexto reto andando descalzo, en esta ocasión contra el cáncer de mama, en el mes dedicado a esta enfermedad. El día 19 será el Día Internacional y justo ese día llegará a Teruel en una ruta que finalizará dentro de diez días en su pueblo, Benaguasil, en Valencia.

-¿Cómo ha sido la primera etapa de este nuevo reto que le hará cruzar de nuevo la provincia de Teruel andando?

-He salido de Soria por la carretera Nacional 111 pero en el kilómetro 19 ha desaparecido la carretera, por obras o lo que fuera, y los últimos 20 kilómetros los he hecho por camino de piedras. Antes de salir de Soria he pasado por la sede de la asociación del cáncer y me he tenido que desviar. Lo que tenía que haber hecho en seis horas lo he hecho en ocho.

-En esta primera etapa que ha finalizado en Almazán, ¿le ha acompañado el buen tiempo?

-Por la mañana hacía fresco pero para caminar está bien. He salido de Soria a 7 grados pero luego hacía calor.

-¿Va usted solo o lleva avituallamiento?

-Mi hijo me llevó en coche a Soria, porque son 400 kilómetros. Dormimos en Soria y me ha esperado en Almazán pero ya se ha ido.

El recorrido del reto

-Tras la provincia de Soria, ¿por donde seguirá el reto?

-De la provincia de Soria iré ya a Teruel pasando antes por Molina de Aragón, en Guadalajara. A Teruel ciudad llegaré el miércoles 19. De Almazán voy a Arcos del Jalón, Selas, Molina de Aragón, Tordesilos, Gea de Albarracín y Teruel. El pasado 24 de septiembre recorrí andando la distancia que hay entre Teruel y mi pueblo, fueron 125 kilómetros en una jornada.

-En septiembre de 2021 ya pasó andando y descalzo por la provincia de Teruel. ¿Cuál era entonces su objetivo?

-El año pasado el objetivo era llamar la atención sobre la prevención para evitar determinados casos de cáncer. Quería llamar la atención que la mitad de los cánceres se podrían evitar si se hubiera hecho una buena prevención, por ejemplo si no se fuma no se beben determinadas bebidas o haciendo deporte. Sería a coste cero porque no se producirían.

-Este año ha querido hacer su reto coincidiendo con el Octubre Rosa.

-Quería hacer hincapié en esta enfermedad y en los actos que se celebran este mes como la carrera solidaria que se hará en Valencia el día 30 de octubre para que la gente se acuerde que se celebrará. Se suelen apuntar más de 30.000 personas. Por los sitios por los que paso pregunto a ver si hay asociación del cáncer, me pongo en contacto con ellos para animarles y decirles que no están solos. En este reto estoy viendo que no en todos los sitios hay asociación.

-Después de Teruel, a donde llegará el próximo día 19 de octubre, ¿cuál será su próxima etapa?

-El año pasado fue hasta Sarrión, pero este año no hay ningún sitio para dormir y seguiré hasta Albentosa. Serán casi 50 kilómetros. Después iré a Bejis y luego ya a Benaguasil, donde está mi casa. Son diez etapas.

Preparación

-¿Este reto lleva mucho trabajo de preparación y de búsqueda de colaboradores?

-Colaboradores, muy pocos. El coste es todo mío. En algún sitio sí que ayudan pero yo no pido nada de entrada.

-¿Cuál es el objetivo de estos retos sobre el cáncer?

-Quien no tenga un caso de cáncer se puede considerar con mucha suerte. En todas las casas hay un familiar, un vecino o un conocido que lo tiene. Esta enfermedad suponen más de 60.000 muertes al año. Afecta a niños, jóvenes y todas las edades y con el sufrimiento de ellos y de sus familias.

-¿Por qué ha elegido Soria para comenzar su reto andando descalzo en esta ocasión?

-Otros años he salido de Granada, de Mérida, de San Sebastián o de los Pirineos siempre hasta Valencia. Eran etapas de quince días pero esta vez -para no dejar sola a mi mujer tanto tiempo- he querido hacer un reto de diez días. Un sitio por donde no había pasado todavía era Soria, que está a unos 400 kilómetros y era una distancia ideal para hacer en ese tiempo. Ya había estado en Andalucía, Extremadura, los Pirineos, El País Vasco y Aragón.

-¿Todas las carreras que hace ahora son por el cáncer?

-Sí porque soy de la asociación del cáncer y lo hago por esta causa. En los retos llevo la camiseta del cáncer y en esta ocasión la llevo rosa por el mes de octubre rosa contra el cáncer de mamá. También he llevado en esta primera etapa una roja, cuando he llegado a la meta en Almazán, porque es la que han hecho en la asociación del cáncer allí.