Laura Aparicio, piloto de Alcañiz: “Una mujer puede llegar a donde se proponga y estar en el top de su deporte o de su trabajo”

Laura Aparicio es una de las grandes figuras del automovilismo turolense. Fuera de la pista, la alcañizana ejerce como profesora y también ofrece charlas sobre el papel de la mujer en el mundo del deporte. Pese a su corta edad, Aparicio ya se ha convertido en una mujer pionera de la provincia y cada vez más jóvenes turolenses quieren seguir su ejemplo.



­-¿Qué siente al ser una de las doce mujeres que forman parte del calendario 'Pioneras' de la DPT de este año?



-Esto es una recompensa, un reconocimiento a toda mi carrera deportiva. Estoy contenta de que me hayan elegido mujer pionera. Al principio no me lo creía, porque yo entendía que eso estaba reservado para alguien que lleva muchos años en su profesión o en la habilidad que le hace destacar. Estar con todas ellas es un honor.



-Es una de las más jóvenes. ¿Eso implica una mayor responsabilidad?



-Soy un ejemplo directo para mis alumnos, que me siguen en todo lo que hago. En ese sentido siento responsabilidad, pero también en el sentido de que soy más joven que las demás y ya estoy ahí. Me ha llegado muy pronto este reconocimiento. Ahora debo acogerlo con ilusión y demostrar que se puede llegar a donde quieras si te marcas unos objetivos.



-Ha llegado pronto, pero es el premio a todo el esfuerzo que hay detrás. Combinar la carrera profesional con la carrera deportiva todavía le da más mérito a lo que hace, ¿verdad?



-Sí. Compaginarlo todo es lo más complicado. Este es uno de los puntos que trato en mis charlas de “Mujer y Deporte” cuando voy por los centros escolares. Siempre me acuerdo de que el director del colegio Juan Sobrarias me dijo: “Laura, no te agobies, porque el día tiene 24 horas y se pueden hacer muchas cosas”. Es cuestión de organizarse. Es complicado y tengo muchos momentos de ansiedad que logro controlar gracias a todas las herramientas que me ofrece Juan Sanz, que es mi psicólogo, para estar centrada y permitirme disfrutar de lo que hago. Hay que seguir pilotando la vida a todo gas y si puede ser por la mejor trazada.



-Cuénteme acerca de esas charlas de 'Mujer y Deporte' que da por los colegios.



-La Dirección General de Deporte eligió a varias deportistas de diferentes disciplinas. Nos proponían ir a los centros escolares para realizar campañas escolares para la promoción del deporte femenino en las aulas. Nosotras impartimos charlas explicando un poco nuestra carrera y todo el camino recorrido. Yo siempre digo que no soy ejemplo ni de nada ni de nadie, pero si pueden tener una referente en la que pensar cuando ven que hay dificultades en la vida se acuerden de que yo estoy cumpliendo mi sueño y que tirar la toalla es la opción fácil.



-Usted es una mujer que compite y se hace hueco en un 'mundo de hombres' como es el del automovilismo.



-Puede ser que el automovilismo tenga unos estereotipos muy fijados, pero también hay pilotos mujeres que están destacando a nivel regional, nacional e internacional. Una mujer puede llegar a donde se proponga y estar en el top de su deporte o del campo en el que trabaje. A mí esto siempre me ha dado exactamente igual. Cuando me seleccionaron en la Fórmula Karting de Aragón en el año 2008, seleccionaron a catorce niños y a una niña. Esa niña era yo y estaba feliz de estar en el deporte que me apasionaba aunque no hubiera ninguna mujer.



-¿Se ha avanzado desde entonces?



-Es cierto que todavía queda un largo camino por recorrer para que la mujer tenga la visibilidad que se merece, como por ejemplo que la mujer pueda llegar a la Fórmula Uno. Ahora mismo existe la Fórmula Uno de mujeres y tenemos a varias pilotos en lo más alto. Además, tenemos el ejemplo de Cristina Gutiérrez habiendo ganado la categoría en la que competía en el Dakar. Esto ayuda a que todas esas niñas que quieran iniciarse en el automovilismo tengan referentes. Me acuerdo que cuando era pequeña busqué en Google mujeres que compitan en coches. Me salió María de Villota, que aunque no esté entre nosotros sigue siendo ese referente.



-Ese crecimiento se ve en todas las categorías. Usted va a competir en un equipo íntegramente femenino, de cara a este próximo año.



-Exacto. Voy a competir por primera vez en el Campeonato de España de Energías Alternativas, en Eco-Rallyes. Voy a participar en la Copa Kobe con un Yaris híbrido de Toyota Kobe Motor. Estoy muy ilusionada porque mi copiloto es Alba Cano, que es una piloto mundialista y que también fue integrante de la selección española de automovilismo. Ella se pone a mi derecha para guiarme en esta nueva disciplina. Vamos a intentar hacer este nuevo campeonato lo mejor que podamos.