Miguel Ángel Berna, coreógrafo: “El mudéjar es la inspiración de mi lenguaje porque en él confluyen diversas culturas”

Miguel Ángel Berna vuelve a colaborar con la Fundación Amantes y un audiovisual protagonizado por él, junto a la bailarina Yasmina Sánchez, se ha incorporado al discurso expositivo del Mausoleo. En apenas dos minutos capta la esencia de la historia de amor de Isabel y Diego y lo conecta con el mudéjar, otro de los símbolos del Conjunto Amantes y también de la propia obra del coreógrafo y bailarín zaragozano.

-¿Cómo ha sido el proceso de creación de este audiovisual?

-Contar la historia en tan poco tiempo -el audiovisual dura dos minutos- era complicado y además contarla con un fondo blanco. Había que condensarla y tratamos de utilizar elementos de nuestra tierra y trabajar el concepto musical para que la historia se contará a través de la danza, que es un lenguaje universal.

-¿Cómo lograron hacer esa condensación?

-Había varios elementos, desde los colores rojo y negro, y desde la profundidad del blanco también. Además, queríamos que estuviera presente el tema de la guerra. Aparece el derviche para plasmar el devenir del tiempo y la crisálida, la larva en la que se meten dentro los dos amantes, que se convertirá en algo espectacular como es una mariposa, que representa la transmutación del amor. Así, lo que hemos buscado es la simplicidad total. Un poco siguiendo lo que hizo Saura con la Sinfonía de Aragón, para la Expo. Cuando fui a trabajar con él me encontré un panel blanco y un pequeño escenario de 3x2. Esto es un poco parecido. Teníamos un pequeño escenario y con el el equipo técnico nos pusimos a trabajar.

-¿Cómo se adaptaron al espacio donde se proyecta esta audiovisual?

-Eso fue lo complejo, adaptarlo al continente. Y lo hice encantado, porque para mí es un gran honor, a parte del espectáculo que hicimos en 2006, estar de una forma o de otra en esta historia tan maravillosa.

-El hecho de que su audiovisual forme parte del discurso expositivo del Conjunto Amantes es una avance que ofrece una visión más actualizada.

-Para mí una de las obsesiones, teniendo en cuenta de donde vengo, que es el mundo de la jota, es descontextualizar. Lo importante es buscar lo atemporal, lo que no tiene tiempo, porque en el momento en el que le pones algún accesorio se convierte en otra cosa. Aquí buscamos lo más sencillo, el negro, el rojo y el simbolismo de los colores. Además es una trabajo que viene de la raíz pero que está transmutado y que se ha hecho a largo plazo. En este sentido me identifico mucho con la Fundación, en ese camino tortuoso que hay para conseguir una cosa bien hecha, como yo creo que es este Mausoleo y hemos tratado de hacer un trabajo que esté a la altura.

-Se trata de un producto hecho específicamente para verlo aquí en el Mausoleo. ¿De quién se ha rodeado?

-La composición musical es de Joaquín Pardinilla y Alberto Artigas con la voz de María José Hernández.

-El Conjunto Amantes se identifica por la historia de amor de Isabel de Segura y Diego de Marcilla y por el mudéjar del patrimonio que atesora. Ambos están presentes también en su repertorio artístico con los espectáculos Amares y Mudéjar. ¿Cómo se une todo ello?

-El transfondo está ahí, por todo lo que hice antes. Mi verdadera inspiración a la hora de hacer mi propio lenguaje viniendo de la jota es un lenguaje mudéjar, donde confluyen diversas culturas. Eso era muy interesante para no quedarme en un tópico o en una única forma, sino abrir un crisol de la culturas y Teruel es justamente idóneo para ello. Pero a veces no le prestamos atención al símbolo, al arquetipo y eso es un gran error, porque lo vanalizamos. Yo me enfadé mucho cuando un periodista, en la presentación de Amares en Madrid, me recordó aquello de “Los Amantes de Teruel, tonto ella, tonto él”, porque nos quedamos en los tópicos. Hay gente que se queda con esos conceptos pero con el devenir del tiempo la historia va cambiando. También me sabe mal que le hayan cambiando el nombre a él por una obra literaria. El nombre es importante. Y no es una evolución, es un cambio. Pero esto es una pequeña anécdota de una historia en la que lo importante es la universalidad por encima de todo.

-¿Cuánto hay de su espectáculo Amares aquí en este audiovisual?

-Hay mucho y lamento que este espectáculo no se volviera a retomar. Primero, por el esfuerzo que costó, donde también estuvo el esfuerzo de la Fundación Amantes. Lo que pasa es que los demás brazos desaparecieron. En ese espectáculo había dos primeros bailarines del Ballet Nacional, un cuerpo de bailarines maravilloso, una orquesta de música en directo y una escenografía de una artista tan importante como Jorge Gay. A mí me da rabia que no transcendiera más. Estuvimos dos semanas en el teatro en Madrid ahí murió el proyecto. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo bonito. Aquí al Mausoleo hemos traído el cartel que Jorge Gay hizo para el espectáculo y así está al lado de su gran mural El amor nuevo. Lo importante de esta historia es que este amor transciende y va más allá, es universal.