Miguel Ángel Berna, bailarín y coreógrafo: “Algo bonito de los Amantes es que es un amor puro; eso no existe hoy y es lo que buscamos”

La Fundación Amantes, con motivo de su 25 aniversario, ha programado para este sábado, 9 de septiembre, el espectáculo Amares de Miguel Ángel Berna, que se representará en la plaza del Seminario a las 22 horas (las entradas se pueden adquirir en el Mausoleo o en la web). El espectáculo, creado por Berna en 2007, con música de Alberto Artigas y Joaquín Pardinilla, y escenografía de Jorge Gay, vuelve a representarse en Teruel en una versión actualizada y revisada.

-¿Qué nos vamos a encontrar con el regreso a Teruel del espectáculo Amares?

-Nos vamos a encontrar el espectáculo prácticamente del 2007 cuando lo hicimos. Va a ser una versión más reducida pero con la misma esencia y dos supervivientes como somos Mayte Bajo y yo, que volvemos a hacerlo, y después tres bailarinas del Conservatorio de Valladolid. Y entre los cinco vamos a sacar Amares en este espectacular escenario que se ha montado en Teruel.

-El escenario va a estar coronado por el mudéjar de la Torre de San Martín al hacerse en la plaza del Seminario.

-La torre mudéjar va a aportar la magia, aunque es verdad que la calle quizás no es el espacio escénico mejor para los artistas, sobre todo por las cuestiones técnicas, ya que un teatro es una caja escénica. Hacerlo en un exterior es más difícil, pero es verdad que aquí tenemos el añadido de que tenemos la torre mudéjar, y eso le va a proporcionar la magia al darle el entorno apropiado para este espectáculo.

-¿Cómo han pasado estos quince años para Amares tras su estreno en 2007?

-La verdad que son espectáculos siempre atemporales. Hay algo que siempre me ha gustado como aragonés, que es tocar la temática aragonesa. Cuando hicimos Amares la gente me decía que por qué no había hecho Romeo y Julieta, que es más conocido. Pero el propósito era dar a conocer nuestras cosas, como por ejemplo hice con Mudéjar, que quizás es el espectáculo más internacional que he hecho porque ha viajado por todo el mundo. Amares recoge valores universales que tenemos en esta tierra, porque la historia de los Amantes es un ejemplo de amor puro.

En esta obra no solo participa el gesto, el movimiento, sino que participa lo emocional, lo que es realmente transmitir esta historia de amor de estos dos personajes y contársela a la gente a través del cuerpo.

La Fundación Amantes ha tenido que hacer un gran esfuerzo y nosotros también, y estamos encantados de volver a reencontrarnos con este espectáculo en Teruel, en el que yo me reencuentro otra vez prácticamente con Isabel después de quince años, que es lo que es importante, que los dos personajes que lo hicimos en el 2007 lo volvemos a hacer esta vez.

-Amares está considerado como uno de los espectáculos más hermosos que se han hecho sobre la historia de los Amantes.

-Con la Fundación se hizo un trabajo maravilloso, sobre todo de documentación. Creo que entre todos conseguimos hacer un espectáculo bello que a la gente le gusta por su estética, el mensaje, la música, los gestos corporales y la plasticidad que hay. Esto es de lo que más me enorgullezco, las cosas conseguidas en conjunto.

-¿Cuáles son las claves para conmover al público con la danza?

-Fundamentalmente es tu vivencia interior. Estamos en una sociedad que mira mucho para fuera y creo que lo importante es que miremos para adentro. Cuando el artista mira para adentro es fácil que pueda conectar con la gente y el público para que este también pueda conectar consigo mismo. Para eso hace falta esfuerzo y sacrificio, y no me refiero a pasarlo mal, sino a disfrutar con lo que hacemos porque todos sabemos que tenemos que darle valor a las cosas, y cuando lo haces pues sabes que la cosa cambia completamente. Aquí entra la pasión, la emoción, lo sentimental, y no es lo mismo dar un golpe en una pieza de repertorio que una historia en la que se está muriendo la persona a la que tú amas, y esto cambia completamente. Solamente con esa conciencia es con la que realmente cambia. Es verdad que la danza sirve para eso, para descongestionar todo lo que tenemos dentro. Y es cuando haces ese ejercicio, que lo podemos hacer también en la vida cotidiana, pues realmente la danza tiene esta funcionalidad, y entonces sí tiene sentido contar una historia de estas ya no solamente en lo físico, sino que es más lo emocional lo que desgasta y meterte dentro y vivirla desde dentro.

-¿La historia de los Amantes es idónea para conseguir ese estado emocional?

-Sí, totalmente, porque te metes dentro. Una de las cosas bonitas que tiene la historia de los Amantes es que es un amor puro, total, y eso no existe hoy, y además es que lo buscamos. Cuando esa pureza del amor la ves y la sientes, pues todo el mundo creo que empatizamos, y la historia además es hermosa.

-¿Cómo animaría a los turolenses para que se reencuentren con Amares y acudan este sábado a la representación?

-Es su espectáculo realmente. Nosotros desde fuera con nuestra honestad humildad lo que podemos hacer es poner el máximo empeño, pero realmente es la historia de los turolenses, de los que viven en la ciudad.