Pablo Regalado, actor de la compañia La Pulpa: ”Nuestro espectáculo habla de amor propio, optimismo y superación”

Pablo Regalado es un actor y payaso nacido en Zaragoza, miembro de la compañía La Pulpa que presenta su actuación Bombea! en el Festival de los Castillos en San Agustín. La actuación tendrá lugar este sábado junto al Castillo de Pradas a las 20:00 horas.

- ¿De qué habla ‘Bombea!’?

-Se trata de un espectáculo de humor en clave de clown y viene a decirnos que nos unamos, que ante los problemas dejemos nuestras diferencias a un lado y nos fijemos en las semejanzas que tenemos todos y todas como personas que somos, puesto que en la unión suceden cosas maravillosas. En el espectáculo, Vistazo entre otras cosas cuenta esto con un juego entre huevos y patatas, una mezcolanza riquísima.

La verdad es que va a ser un gustazo actuar en el Festival de los Castillos de San Agustín. Siempre me hace mucha ilusión actuar en Teruel ya que mi madre es de Cuevas de Portalrubio. Espero y deseo seguir viniendo a actuar a esta tierra por mucho tiempo, hay lugares preciosos y realmente el público es muy acogedor y generoso.

-¿Y se centra más en el lenguaje verbal o en el no verbal?

-Hay un poco de todo. Aunamos escenas más visuales y físicas donde el trabajo corporal y el juego con objetos toma terreno al resto y otros momentos con más texto y desarrollo.

La peculiaridad de las partes verbales es que Vistaro viene de la Europa del Este, concretamente de Vistarosia, y su propio acento y la dificultad para cierto tipo de palabras y expresiones verbales enriquece cómicamente la parte textual.

El equilibrio dramático que se da en Bombea! entre cuerpo y texto es algo que me apetecía cuidar especialmente.

-Su compañera de actuación es un tanto peculiar, ¿Dónde surgió la idea de colaborar con Esperanza, la yegua troyana?

-La verdad es que Esperanza es una joya en todos los sentidos, una yegua balancín a tamaño casi natural que ayuda a Vistaro a desarrollar la conferencia. Es la compañera ideal que necesitaba. La idea nace principalmente de la simbología del Caballo de Troya, del devenir de los conflictos entre los seres humanos y del nada es lo que parece. Hallar las soluciones escuchándonos y buscando en nuestro interior es algo que nos invita al optimismo y a recapacitar sobre nuestros propios conflictos y los que surgen en nuestro entorno e incluso más allá de donde alcanza nuestros sentidos. Bombea! es una palanca hacia la empatía colectiva.

-Este es un espectáculo considerado apto para todos los públicos. ¿Tiene algún mensaje dirigido al espectador?

-Sí, que lo importante no es el camino sino con quién pelas las patatas. Ahí lo dejo, y para que cada cual saque sus conclusiones peladas lo mejor es que vengáis a verlo.

-¿Y diría que es un mensaje dirigido más hacia el público infantil o hacia un público más bien adulto?

-Es un espectáculo para todos los públicos que nos habla de superación, optimismo, amor propio y empatía y todo esto consigue hacer cómplice durante el desarrollo de la obra tanto a niños como a mayores. Me gusta el conjunto general porque es un viaje intergeneracional donde cada uno y cada una según su edad y su momento se queda con unas cosas u otras. En definitiva, tengas la edad que tengas Bombea! te ablanda el corazón y hace que te rías un montón.

-También ha colaborado en expediciones artísticas en países como Siria o Nepal. ¿Ha notado algún contraste en el recibimiento o las reacciones del público hacia los espectáculos entre estos países y España?

-Si, somos colaboradores con Payas@s Sin Fronteras en estas expediciones, donde hacemos actuaciones junto a otros artistas. La risa es un lenguaje universal y además es terapéutica, eso es lo que nos une a unos públicos y otros, y como bien dices las reacciones del público también son diferentes ya que tenemos cotidianidades diversas al vivir culturas diferentes. Es maravilloso tener la ocasión de actuar ante público tan diverso y sentir como también en ocasiones varía el camino que nos lleva hacia la risa o la emoción.

-¿Próximamente tienen planeado un nuevo espectáculo bajo el nombre de ‘Thanks for coming’. ¿Se trata de una obra con un enfoque y temas distintos a los que ya habían tratado con anterioridad?

-Así es, a finales de este año empezaremos la creación de Thanks For Coming gracias a una beca que me concedieron desde Patea (Plataforma Nacional de Artes de Calle Asociadas) para ir en Noviembre a Le Fourneaux, Centro Artístico en Brest (Francia). Aquí dará inicio parte de la dramaturgia del espectáculo y continuaremos a lo largo del 2022 con la creación del mismo.

En esta ocasión vamos a hablar de la soledad desde la comicidad, el circo y la música en vivo. Investigar cómo cambiar y romper el paradigma de la soledad, cuestionando su estigma y su connotación negativa, modificando la manera de vivirla y en consecuencia mostrar las posibilidades de éxito con ella. El público estará situado a 360º respecto al espacio escénico, en general supone todo un reto apasionante para seguir creciendo y exprimir al máximo nuestro desarrollo como compañía.