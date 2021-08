José Morales, batería de la banda de rock Afásica: “Esperamos que el concierto sea el primero de muchos que todavía estén por llegar”

José Morales es un músico y actual batería de Afásica, un grupo originario de Valencia cuyo género discurre entre el rock instrumental progresivo y el metal. La formación ofrece mañana un concierto en San Agustín, una localidad que se incorpora por primera vez al Festival de los Castillos en la edición de 2021. La actuación tendrá lugar en la Ermita de Loreto el sabado 21 de agosto a las 23:00 horas.

- Hace pocos meses publicaron su último trabajo, ‘Papirolepsia’, una composición totalmente instrumental que cuenta con la colaboración de músicos como David G. Álvarez, miembro de la banda albaceteña Angelus Apatrida. ¿Este lanzamiento se encuentra enfocado hacia un rock progresivo y de metal como en su anterior trabajo?

- En parte sí, al fin y al cabo el rock progresivo es el nexo de unión entre nosotros tres y como tal, resulta inevitable que esté presente en nuestros temas. Aun así, yo creo que Papirolepsia tiene otro matiz porque hemos trabajado de forma diferente y hemos dedicado muchísimo tiempo al proceso de producción.

A nivel de composición hemos sido capaces de decir más cosas con menos rodeos y a nivel de producción hemos añadido elementos nuevos que nos parecían interesantes y que hacen que el sonido difiera un poco de nuestro último trabajo, Afasia.

- ¿Tienen alguna influencia musical notable?

- Por supuesto. Existen bandas como Rush, Tool o Between the Buried and Me son referentes para los tres. A partir de ahí cada uno de nosotros viajamos por libre. Por mi parte, me flipan bandas como Periphery, Northlane o The Algorithm, aunque intento escuchar un poco de todo, desde Dance Gavin Dance a Stephan Bodzin pasando por La Dispute o Nobuo Uematsu. Andrés escucha mucho progresivo y post-rock, pero representa el lado más cañero de la banda. Oye todo tipo de grupos de metal, ya sea death, black, etc. Entre sus referentes se encuentran bandas como por ejemplo Opeth, Mastodon, Emperor y demás. Pedro es quien pone el contrapunto, ya que es alguien más de metal clásico y de guitarristas como Uli Jon Roth, Blackmore, Michael Schenker e incluso algo de flamenco.

- Afásica es un grupo que sacó su primer trabajo oficial en el año 2016, pero sus orígenes se remontan a cuatro años antes, cuando la banda se formó en 2012. ¿Cuál ha sido la trayectoria del grupo desde su fundación hasta lo que ha resultado su primer proyecto?

- Lo cierto es que la banda no surgió como un grupo instrumental desde el primer momento, sino que fueron las circunstancias las que nos llevaron a eso.

Durante los primeros años la formación cambió bastante y el sonido de la banda se fue definiendo poco a poco tanto en el local en las sesiones de ensayo como en los directos.

El único miembro actual que está desde los inicios de la banda es Andrés, luego entró Pedro y finalmente yo. Con esta formación grabamos el primer EP y es la que se ha mantenido hasta la actualidad.

- Con su participación en el festival de San Agustín, ¿tienen pensado iniciar una gira próximamente? ¿Quizás participar en algún festival de rock próximo?

- Esperamos que este concierto sea el primero de muchos que todavía estén por venir. La situación actualmente no es cómoda para nadie y ojalá cambie pronto. Además, nosotros nos movemos en un género musical en el que ya antes de la pandemia era complicado hacerse un hueco en festivales, así que de momento la idea es trabajar para buscar más conciertos y de forma paralela ir preparando material para el próximo disco.

- ¿Van a estrenar algún tema nuevo en su repertorio de la actuación de este fin de semana?

- En cierta manera todo va a ser nuevo para nosotros, ya que hemos vuelto a pensar y reenfocar todo nuestro repertorio con el fin de ofrecer una experiencia distinta en directo. Además, solemos tocar uno de nuestros primeros temas llamado Intifada, que no está incluido en ninguno de los dos EPs.

- ¿Cuentan con algún invitado especial para la actuación?

- Pues la verdad es que no. Habría sido algo bonito poder contar con Davish (David G. Álvarez) para que hiciese el solo que en su momento grabó en el último EP.

Sin embargo, y debido a las restricciones, no hemos tenido tiempo para prepararlo, así que para esta ocasión estaremos los tres solos en el escenario.

- Para su último lanzamiento se han decantado por el formato de ‘EP’, que es uno de los que cada vez va cobrando más relevancia en el mercado digital. ¿Tienen preferencia por este formato antes que por el clásico álbum?

- Nosotros pensamos que el formato EP es el que mejor se acopla, tanto para la banda como para los tiempos que corren. Se trata de una duración media que no cansa a una audiencia que ya no está acostumbrada a escucharse un LP del tirón.

Además, el número tres resulta muy importante para la banda, por lo que nos gusta la idea de publicar los temas de tres en tres.