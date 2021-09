Paco Nácher, jamonero de Bronchales: “Antes de la pandemia la gente era reacia a comprar alimentos por internet”

Paco Nácher es el propietario del secadero Jamones Bronchales y el pasado jueves recibió, por su iniciativa innovadora, la medalla Basilio Paraíso que concede la Cámara de Comercio de Zaragoza. El jamonero fue premiado tras la campaña de márquetin que desarrolló en plena pandemia para dar salida a los jamones que ya tenía curados. En su iniciativa ofrecía lotes a buen precio con el fin de poder salvar los empleos de los trabajadores de su fábrica. Vendió todos los perniles y el éxito le ha llevado a modificar todo el planteamiento comercial de la empresa.

-¿Qué supone esta medalla?

-Es una alegría grandísima. Yo siempre he querido vivir en el pueblo y crear empleo, por eso que al final te reconozcan el trabajo es muy importante, a mí nunca me han regalado nada y estar con otros premiados con tanta trayectoria es un honor.

-Es un premio que viene de Zaragoza, donde no suelen mirar mucho hacia Teruel.

-Cierto, además fue algo que se decidió en Zaragoza, tenían mucho interés por premiar el trabajo que habíamos hecho.

-¿Lo que reconocen es la campaña que se hizo viral?

-Sí, y sobre todo el mensaje que había dentro del vídeo, usamos la imagen comercial para mantener familias en el medio rural, no es comprar un jamón, es lo mal que lo está pasando el medio rural, al que ya solo le faltaba la pandemia, el medio rural es pandémico de por vida.

-¿Cómo ha cambiado la campaña el trabajo de Jamones Bronchales?

-Hemos dado un giro de 180 grados, antes había una persona en la oficina y ahora tengo entre 4 y 6, la venta y la visualización que tenemos por redes sociales es brutal, aparte seguimos elaborando el producto. Ahora es todo redes, todo internet, nos ha conocido mucha gente que antes no eran clientes.

-¿Sin la pandemia se hubiera producido este cambio empresarial?

-No porque antes de la pandemia no se vendía la alimentación por internet, yo he tenido siempre web y no vendíamos apenas, pero con la covid la gente se ha acostumbrado a comprar por internet y ha llegado para quedarse.

-¿Ahora es su principal canal de venta?

- Sí, ha pasado a ser nuestra principal forma de venta, ahora nuestros mejores clientes son los que llegan a través de internet.

-¿Dónde envía sus jamones?

-Principalmente a todas las provincias de España y Baleares, porque a Canarias es imposible enviar ya que es más caro mandar el jamón que el propio jamón, son envíos particulares, no al por mayor, y mandar en avión un jamón de 60 euros cuesta 100 euros. Pero sí vendemos a una docena de países a los que el envío tiene el mismo coste que a España. En cuanto los portes cuestan más de 40 o 50 euros ya no se puede pagar.

-¿Sigue vendiendo todo lo que produce?

-Sí, hemos vendido lo que se ha hecho hasta ahora, además, decidimos, como política de empresa, que cuando se acaba el jamón no hay más, nuestros jamones son de dos años de curación, no salen antes, y el secadero es pequeño, tiene una producción limitada. Es una edición limitada de jamón entre comillas porque hay gente esperando y se crea expectación. Y estamos además muy contentos porque abrimos en el 2000 y, aunque hemos pasado dos crisis, la de 2008 y la de 2020 con la covid, cada año hemos facturado más, aunque sea poco, pero más.

-¿Y qué hace la gente cuando ya no puede comprar el jamón de Bronchales?

-Me han dicho que hemos aumentado la venta por internet en toda la provincia, nuestra campaña tuvo réplica porque cuando se acabó el nuestro la gente buscaba otros jamones en otros secaderos de Teruel.

-¿Cuánto ha aumentado la plantilla tras la covid?

-Antes de la pandemia teníamos 8 y ahora somos 13, la ampliación ha sido prácticamente de oficinas. Además es que no cabemos más gente, estamos tan apretados que incluso nos planteamos hacer dos turnos, aunque la producción será la misma pero la haremos bien, porque no cabemos. Lo que sí ampliaremos al año que viene son las oficinas, porque son muy pequeñas.

-¿Ahora hay lista de espera?

-Hemos ampliado el servidor, tenemos uno muy potente, y todos los pedidos que entran se sirven. En 2019 invertí mucho en jamón y ahora es cuando más jamón tengo para sacar.

-¿Tiene prevista alguna otra campaña online?

-El márquetin de redes lo llevo dos años haciendo, al año que viene no sé si lo haré o no, pero ahora lo más importante es la cantidad de datos que hemos recibido con el vídeo y que tenemos que gestionarlos para poder hacer campaña a través de toda esta gente que nos conoce y ha probado nuestro producto, cuando la gente te conoce habla de ti y eso es una gran ventaja comercial.

-¿Cuántos jamones ha vendido en la pandemia?

-En año y medio hemos hecho entre 12.000 y 15.000 envíos de diferentes productos, no solo jamones, también paletas, embutidos o alimentos para vegetarianos y veganos.

-Un volumen de ventas online que supera el de los 20 años anteriores, ¿no es así?

-Sí, ni yo ni nadie había vendido tanto producto alimentario por internet porque antes la gente era muy reacia a comprar esas cosas online, ahora ya lo compran, ademas hay una política de devoluciones brutal.

-Los transportes también han mejorado mucho

-Las empresas de transporte se han puesto las pilas y han generado muchos puestos de trabajo.

-¿Cuánto tiempo tarda un jamón de Bronchales en llegar a su destino?

-Si lo pides antes de las 12 del mediodía, que es cuando vienen las agencias de transporte, te llega al día siguiente.