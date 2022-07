Pilar Prades, corredora de montaña: “Quería correr la Vuelta al Aneto y que sea Campeonato de Aragón me motiva aún más”

Es una de las reinas de las cumbres, de las montañas, de los senderos y de las piedras. La alcañizana Pilar Prades ya está en modo Gran Trail Aneto Posets dispuesta a pelear por el título regional de Ultra Trail que se disputará el próximo sábado 23 de julio en el trazado de la Vuelta al Aneto. Se trata de una carrera de 55 kilómetros y 3.500 metros de desnivel positivo en la que Prades ya ha logrado una marca de 9 horas y 20 minutos y en la que la alcañizana aspira a revalidar el título que logró el año pasado en la CxM Sierra de Luesia. Además, piensa a largo plazo en el Campeonato regional de clubes, que se celebrará en Peñarroya de Tastavins en octubre.

-¿Su participación en la Vuelta al Aneto es para buscar revalidar su cetro de campeona Veterana-B de Aragón?

-Quería correr esa carrera, pero que sea el Campeonato de Aragón de Ultra Trail me motiva un poco más.

-¿Llega usted fuerte?

-Un poco mejor que el año pasado, sí. Ahora ya voy entrenando con cierta continuidad y eso hace que me encuentre mejor. Y es que aquí no hay misterios. Habrá gente que corra sin entrenar, pero me parece a mí que no serán muchos.

-¿Qué es lo que le atrae de esa carrera para haberla corrido tantas veces?

-La Vuelta al Aneto la he corrido dos veces y la Maratón de Las Tucas, cuatro. Me gusta mucho ese entorno. El recorrido me resulta muy atractivo.

-Pensando en esta prueba, ¿en qué otras carreras ha competido esta temporada preparándola?

-Este año tenía la intención de haber completado la Copa de Aragón,pero por unas cosas o por otras no he podido. Unas veces no quedaban inscripciones y otras no me coincidían bien las fechas de las carreras. Así, acabé haciendo la Liga de Carreras de Montaña del Maestrazgo. También he corrido la Montañas de Benasque con mi hermano. Hicimos equipo y ganamos en categoría mixta. Allí quedé la cuarta de la general.

-¿Y cómo le ha ido en ese circuito?

-He acabado primera n todas las carreras. He corrido las de Castellote, La Iglesuela del Cid y el Maestrail en Villarluengo y en todas terminé primera así que voy liderando el circuito.

-¿Cómo ha preparado la carrera de Benasque?

-La preparación la he hecho con la Liga de Carreras del Maestrazgo, que he aprovechado para hacer las tiradas largas. Mientras, he entrenado como siempre. Entre semana hago un día de cuestas y uno de cambios de ritmo y los domingos la tirada larga, que va entre las dos y las cuatro horas.

-¿Con qué objetivos acude al Campeonato de Aragón?

-Mi objetivo es subir al podium en mi categoría. Con eso estaría muy contenta. En cuanto a mis opciones, dependerá mucho de lo que hagan las demás, claro, pero sobre todo de mi misma. Yo me encuentro bien.

-¿Cómo será la carrera? ¿Espera hielo o nieve o prevé que haga calor?

-Yo creo que habrá poco hielo. El primer año que la corrí, la organización sí que obligó a llevar crampones porque había bastante hielo, pero creo que con la ola de calor que va a venir la dificultad estará más en las altas temperaturas.

-¿Y que tal se desenvuelve usted en esas circunstancias?

-Yo corro mejor con el frío. De hecho la Montañas de Benasque, un maratón de 42 kilómetros que corrí con mi hermano Roberto, también iba encaminada a prepararme para la Vuelta al Aneto para aclimatarme a las cuestas, al calor y al terreno.

-Con 51 años, ¿cree que le queda mecha para rato?

-Quiero seguir corriendo mientras las circunstancias me lo permitan. A veces me gustaría entrenar más, pero ahora también selecciono otras cosas además de correr, que ahora tampoco es mi prioridad. Si puedo entreno y si no, bajo el ritmo.

-¿Qué objetivos tiene después de acabar la carrera de la Vuelta al Aneto?

-Quiero correr la última carrera de la Liga del Maestrazgo, en Allepuz, y después correré el Campeonato de Aragón de Clubes, que se decidirá en al Tastavins Trail el 15 de octubre.Con eso acabaría la temporada