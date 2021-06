Ramón Ferrer, ‘Monrasín’, autor del blog Corriendo por la Sierra: “La CxM Ciudad de Teruel es interesante y rompe piernas, que tiene un circuito muy bonito”

Ramón Ferrer es más conocido como Monrasín y se ha convertido en una suerte de oráculo de todo lo que toca al mundo de las carreras por montaña. Su blog Corriendo por la Sierra es un vademécum de todo lo que pasa en torno al trail running y él es siempre recibido con respeto y, sobre todo, entre sonrisas por los más notables representantes de este deporte. Estuvo en Teruel para asistir a la IX Carrera por Montaña Ciudad de Teruel.

-Usted asistió a la Carrera por Montaña Ciudad de Teruel. ¿Fue su primera vez?

-No había estado nunca en Teruel. Tengo el calendario cada vez más lleno y es difícil.

-¿Qué le ha parecido la carrera?

-Me ha sorprendido un poco el circuito. Yo ya sabía que al lado de Teruel no hay mucha montaña pero en la carrera sí que hay mucho sube y baja y la zona más arcillosa es muy vistosa. Es una prueba interesante, un rompe piernas. Pero el circuito es muy bonito.

-Decía que se ha sorprendido. ¿No esperaba una carrera de esta dureza?

-A mí me gustan más las carreras mucho más alpinas, pero al final cada tierra tiene lo que tiene y hay que saber sacarle partido. A las zonas trialeras, que son muy parecidas a las de Huesca, se les saca mucho partido. Se ha buscado mucho sube y baja con rompe piernas muy explosivos. No es un recorrido nada feo, es muy bonito. Le han sacado partido, sí.

-Usted es una institución dentro del mundo del trail running con su página web Corriendo por la Sierra. ¿Cómo vivió los momentos más duros de la pandemia, cuando con los confinamientos no se podía salir a correr a la montaña?

-La verdad es que han sido unos meses muy difíciles para todo el mundo. Nosotros, los deportistas, somos los que menos nos podemos quejar. Al final, los que de verdad las han pasado putas han sido los que se juegan el pan, los que han perdido el trabajo o no podían trabajar. Para nosotros, como deportistas, solo era una cuestión de adaptarnos y cambiar el chip y pensar que esto iba para largo e intentar hacer otras cosas y llenarnos la cabeza con otras actividades. A mí me gusta leer y he aprovechado para leer más. Me he viciado un poco con las series de Netflix y Amazon, realmente he visto muchas. Y luego, he hecho bastante deporte en mi casa. También he hecho muchas videoconferencias cuando estábamos encerrados. Después, cuando hemos podido salir, aunque no hubiera carreras y al no poder salir del perímetro municipal, hemos descubierto muchísimos puntos dentro de la propia ciudad. Y después, en Huesca ha sido un privilegio porque teníamos el Pirineo al lado. La verdad es que no me puedo quejar ya que no nos hemos aburrido nada porque aunque no haya carreras, a nosotros lo que nos gusta es disfrutar de la naturaleza y del monte, y eso lo hemos podido hacer.

-En Teruel quedó patente que sí que había ganas de volver a las carreras.

-Yo ya llevo dos meses de carrera en carrera, lo que pasa en que en Aragón han tardado más un poco más y la normativa es un poco más dura, los organizadores de carreras no son, como en otros sitios, empresas que tienen que hacer las pruebas sí o sí , y por eso han tirado menos de ese carro porque había que echarle mucho valor. Gracias a la Federación, se ha apoyado a muchas carreras y esas se están haciendo. La Perimetrail de Arguis, del otro día, fue la primera (oficial) y está organizada por un grupo de amigos que realmente le echaron mucho valor y tuvieron que luchar mucho para sacarla adelante. Yo espero que ahora puedan, poco a poco, ir saliendo las demás.

-Después de los confinamientos, sobre todo tras el domiciliario de los primeros meses de las crisis sanitaria, parece que un buen número de personas ha descubierto los atractivos de practicar deporte al aire libre.

-Es cierto que todos los veranos el Pirineo se llena de gente. Sí que es verdad que este año pasado, más que nunca, los medios de comunicación hablaban de que estaba lleno, pero yo lo veía igual de lleno que siempre. ¿Que la gente sale a correr más? es posible, pero no pasa nada. Cuanto más salga la gente a correr, más deporte haga y más sepan disfrutar de la naturaleza será muchísimo mejor. Eso sí, siempre aprendiendo y haciéndolo con respeto, cuidándola.

-Por su experiencia, ¿cómo prevé que sean los próximos meses en cuanto a las carreras por montaña?

-Llevamos pronosticando desde el verano pasado y la verdad es que todo ha sido muchísimo más lento de lo que esperábamos. Parece, o queremos creer todos, que ahora tiene ir la cosa bien. Al menos, debería ir bien porque si todo se basa en que la vacuna sea la solución a este tema, a partir de julio o agosto, con el setenta por ciento de la gente vacunada, tendría que ser bastante normal. Quizás no tanto como hace dos años, pero si que viviéramos con cierta normalidad. Y ya de cara al año que viene, debería ser normal todo.

-Usted es corredor pero también es cronista de carreras de trail. ¿Cómo compagina estas dos aficiones?

-Correr, corría. Salgo a correr pero ahora las rodillas ya se quejan un poco porque he hecho muchas carreras, jeje. Bueno, eso se hacía durante el día y luego, cuando llegaba a casa para hacer las crónicas me pegaba hasta las doce de la noche del domingo trabajándolas. Pero desde hace dos años afortunadamente estoy jubilado y ahora tengo toda la semana para hacer actividades. por las mañanas estoy trabajando con el blog y por las tardes voy a correr ... o al revés. Hay horas para todo.