Sandra Bayón, delegada de la Asociación de Familias de Menores Trans Chrysallis: “Es importante dar visibilidad a todos los colectivos y el trans está bastante invisibilizado”

Sandra Bayón es la delegada en Teruel de la asociación Chrysallis de familias de menores trans. El pasado 31 de marzo participó en la lectura de manifiestos, junto a Terqueer, que se llevó a cabo en la plaza del Torico de la ciudad de Teruel con motivo del Día de la Visibilidad Trans.

-¿Qué significa ser una persona trans?

-Un trans es una persona que no se identifica con su sexo biológico, con el sexo que le fue asignado al nacer. Cuando nace un bebé, la matrona de turno mira entre las piernas y si ve vulva le dice a la familia que es chica y chico si ve pene, y es educado en su entorno como tal. Pero luego, en realidad, eso no es así.

-¿Por qué es necesario celebrar el Día de la Visibilidad Trans?

-Es importante dar visibilidad a todos los colectivos y el trans está bastante invisibilizado dentro del colectivo LGTBIAQ+.

-¿A qué cree que se debe esa invisibilidad?

-La sociedad está basada en ser heteronormal. Dentro del todo el colectivo LGTBIAQ+ los más visibilizados son los gays y las lesbianas y entre la juventud ahora empieza a estar más normalizada la B del colectivo bisexual, pero la T de las personas trans ha tenido que mantener siempre una lucha a brazo partido para conseguir estar integrada dentro del colectivo.

-¿Cuántas familias agrupa la asociación Chrysallis en la provincia de Teruel? ¿Cuál ha sido la evolución de esta cifra?

-Ahora mismo, en la provincia de Teruel la asociación tiene a ocho familias asociadas, mientras que hace un año éramos solamente dos: una en Alcañiz y una en la ciudad de Teruel. Ahora estamos en la capital una familia censada, aunque conozco muchas más familias trans en la ciudad; en Olba, Valderrobres y Mezquita de Jarque tenemos una y en Alcañiz y Alcorisa tenemos dos. En un año el número de familias asociadas se ha multiplicado por cuatro.

-¿A qué se ha debido esa subida de familias asociadas? ¿Es porque hay más personas trans ahora o porque deciden salir del armario?

-El incremento no solo se ha vivido en la provincia de Teruel, donde hemos pasado de dos a ocho familias asociadas, sino que el aumento ha sido muy grande en todo Aragón. Y no solo en la Comunidad, sino que en toda España los chicos y chicas trans han sido capaces de salir del armario. En la provincia de Teruel, todas las personas trans de la asociación salvo una, que es un chico pequeñico, están entrando ahora en la pubertad por lo que sí han sido capaces de dar ese paso adelante con sus familias para mostrarse al mundo.

-Por su experiencia ¿cómo reciben la noticia las familias de la salida del armario de uno de sus miembros?

-Pues hay de todo. En la provincia tenemos todo tipo de casos, con ejemplos en los que la familia ha recibido muy bien la noticia y ha reaccionado positivamente y, a partir de ahí, ha solicitado la pequeña ayuda y el acompañamiento de la asociación para verse amparada a la hora de hacer frente a todos los trámites que hay que realizar. Sin embargo, en la provincia tenemos una familia en la que los padres están separados y la madre está bien con el cambio de su hijo pero ha tenido que pelear con el padre por este motivo.

-¿Es el mundo rural un entorno más complicado para salir del armario para una persona trans?

-En municipios como Olba o Mezquita de Jarque, las familias se han visto bastante arropadas por sus vecinos. De hecho, nuestro chico de Mezquita está escolarizado en Mezquita y ha seguido allí sin ningún problema.

-La reciente aprobación de la conocida como Ley Trans ha despertado todo tipo de polémicas. ¿Qué aporta este nuevo marco legal a la realidad de las personas trans?

-Aporta la obligatoriedad de que en cualquier ámbito administrativo estén formados para poder tratar con educación y respeto a una persona trans. Desde el ámbito de salud, aporta el reconocimiento de no estar obligado a hormonarse porque hasta ahora, con la ley que había, las personas trans tenían que hormonarse durante al menos dos años para poder cambiar su nombre y su sexo registral y ahora, con la Ley Trans no están obligados. Aún más, a partir de los 16 años ya no necesitan el permiso de sus padres o tutores para poder cambiarlo, mientras que hasta ahora sí era necesario ese consentimiento.

-¿Por qué se levantado tanto revuelo alrededor de este texto?

-Viene desde algunos entorno feministas que no reconocen a la mujer trans como mujer. El problema en muchos casos es que la gente habla sin haberse leído la ley y a menudo expresa opiniones gratuitas y sin conocimiento.