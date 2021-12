Teresa Lozano Prats, responsable de la Oficina de Turismo de Valdelinares: “La nieve está idealizada y la gente no es consciente del riesgo que entraña”

Teresa Lozano Prats lleva diez años al frente de la Oficina de Turismo de Valdelinares, la localidad donde pasó de ser veraneante a vecina tras casarse con un hombre de allí.

-¿Cómo es el invierno en el pueblo más alto de España?

-Complicado, aunque tenemos de todo. Si va todo bien, nieva mucho y la nieve complica mucho la vida. No es tan duro como cuando nuestros abuelos eran jóvenes porque hay más maquinaria, pero sigue siendo problemático.

-Se suma además que Valdelinares es un pueblo turístico.

-Por la estación de esquí y por la altitud es un pueblo que tiene muchos turistas, sobre todo en invierno y cuando hay temporal y gente se complica todo más. Por ejemplo el año pasado con Filomena estábamos solos y no hubo problemas, en cambio el pasado puente de la Constitución que nevó mucho menos pero había mucha gente, se complicó todo, hubo una incidencia tras otra. Nieve y gente es mala combinación, sobre todo cuando hay temporal.

-¿Cuáles suelen ser los problemas que se dan con esa ecuación de nieve y gente?

-La gente viene sin preparar, hay muchas salidas de la vía y se colapsa el tráfico porque paran a hacer fotos, vienen sin cadenas y sin reserva en los hoteles y todo ello con temporal que es complicado. Además llevan vehículos que no son todo terreno, sin cadenas, llevan ropa de abrigo pero no la adecuada para afrontar el frío de la montaña. Se nos juntan una serie de complicaciones que muchas veces derivan de la inconsciencia de lo que es la nieve, sobre todo la nieve en temporal, porque la nieve está muy idealizada, la gente no tiene conciencia de lo que realmente es, una cosa es la nieve en un día de sol, con las carreteras limpias, que la disfrutas... Pero lo que no vemos de la nieve son los días de ventisca o de temporal, con carreteras peligrosas y que no se puede circular con normalidad, que sales de casa y siempre estás mojado, tienes frío. Es el desconocimiento, no conocer el medio al que te enfrentas. Si vienes en un coche que no es adecuado, sin ropa y sin cadenas y te metes donde no debes simplemente para hacer una foto se crea un cóctel difícil de gestionar. Son diferentes incidencias que al final suman muchas.

-Pero esos problemas los tienen los turistas, no los del pueblo, ¿no es así?

-Cuando empiezan sus problemas también empiezan los nuestros porque la gente no sabe qué hacer. El domingo del puente la gente vino a pasar el día, no tenía reserva y hubo un momento que no sabíamos qué hacer con ella, al final se reabrió el tráfico de la carretera, gracias a las quitanieves, a la Guardia Civil y a la gente del Ayuntamiento logramos que pudieran salir. Si vienen 100 coches, 30 o más no llevan cadenas y se colapsa el tráfico porque hay salidas de vía ya que les resbalan y se paran. El que se quiso quedar el domingo pudo hacerlo porque hubo cancelaciones, pero le hemos visto las orejas al lobo y hay que preparar un buen plan de contingencia porque nos podemos ver con familias a las que tenemos que alojar en horas, porque en la calle no las vamos a dejar, ni mucho menos.

-¿Cómo se va a afrontar ese plan de contingencia?

-Yo no soy quién para decidirlo, pero comunicaré lo que he vivido al Ayuntamiento y ellos serán los que tomen la decisión, pero supongo que comprarán algún material como mantas o colchones por si acaso, porque local tenemos un altillo diáfano en el que podríamos alojar a unas 30 personas para pasar una noche en caso de emergencia.

-¿Qué es lo peor de estas situaciones?

-La gente es muy exigente y desde el Ayuntamiento se intenta ayudarles en todo momento. Durante el puente el teniente de alcalde, Antonio García, ha estado ayudándoles a los pequeños problemas. Se nos exige mucho a estos ayuntamientos donde no hay personal y nadie cobra, y la nieve es complicada, las calles no pueden estar limpias siempre.

-Hablamos de la cara dura de la nieve, pero también tiene una parte amable, ¿no es así?

Sí, es nuestro motor económico en el invierno y por supuesto que queremos que la gente venga. La nieve, si estás preparado, es divertida, una aventura.

-Usted realiza diferentes vídeos que gozan de gran popularidad en las redes sociales, ¿es una buena forma de promocionar Valdelinares?

-Entre semana no tenemos mucha gente porque el turismo en esta comarca va por picos, entre semana gestionamos las redes sociales y poco a poco nos vamos metiendo en todas. Ahora se llevan mucho los vídeos, gracias al auge de Tiktok y reels en Instagram, les ponemos música bonita, nostálgica... Lo que intentamos desde las oficinas es que se conozcan nuestros pueblos, que vengan más fuera de temporada.

-¿Tiene repercusión?

Son cosas a largo plazo, es un granito de arena más, no hay un antes y un después en esto de las redes, pero son una herramienta más que nos ayuda a dar a conocer nuestro pueblo, que es el más alto de España. En cada época intentamos promocionar lo que tenemos, cuándo nieva y no nieva, que en otoño hay setas y en primavera orquídeas, por ejemplo.