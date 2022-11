Virginia Casino Sánchez, graduada en Ingeniería Informática por la EUPT: “La inteligencia artificial cada vez está en más lugares y no nos damos cuenta de ello”

Virginia Casino Sánchez, titulada del grado de Ingeniería Informática por la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) dedicó su trabajo fin de grado (EUPT), dirigido por la profesora Piedad Garrido, a hacer una propuesta de mejora de las prácticas de los estudiantes en una de las asignaturas de esta titulación con la utilización de inteligencia artificial.

-¿En qué consistió su TFG?

-Mi TFG fue Inteligencia artificial académica moderna. Lo que planteamos fue una asignatura para que puedan hacer un poco más adelante los alumnos que cursan la misma carrera que he hecho yo. Se basaba en inteligencia artificial académica porque es la asignatura y moderna porque utiliza el gamming que es emplear videojuegos para impartir algo educacional para que sea más entretenido e interactivo para los alumnos.

-¿Impartir la asignatura con un método más activo?

-Correcto. Lo que ellos dan en teoría lo aplican en una práctica que es el Pacman (el comecocos amarillo que come sin ser comido por los fantasmas). Se trata de dotar de inteligencia al Pacman para que se pueda mover él solo y comerse toda su comida él solo. Los alumnos aprenden en clase unos conceptos que son desarrollar algoritmos de búsqueda y luego con esta práctica aplican esos conocimientos.

-¿Por qué se decidió por ese tema? ¿Echaba en falta ese tipo de contenidos en la titulación?

-No. Tenemos una asignatura y se trabaja eso. Lo trabajé con la profesora que nos da esa asignatura, Piedad Garrido, y lo decidimos porque quiero dedicarme en un futuro a la docencia, ya estoy con un máster, pensado luego en el doctorado. La idea fue poder hacer algo académico y a ella le apetecía cambiar las prácticas de la asignatura, darles otro enfoque.

-¿Se va a aplicar en la asignatura?

-Se supone que sí. Este año quizá no, pero la idea sí que es aplicarla.

-¿Cómo fue el proceso y qué destacaría de la propuesta que planteó?

-El proceso fue una labor de investigación bastante grande, viendo si existía o no existía ya. Miré un montón de artículos -que me lo destacaron en el tribunal- para ver si había algo similar. Sí que hay muchas cosas del Pacman y la inteligencia artificial, pero de una manera académica para que los alumnos puedan aplicar de verdad los conceptos, de eso no había nada. Entonces fue cuando empezamos la propuesta con el juego del Pacman. Luego lo demás era ir peleándose intentado aplicar dicha inteligencia artificial en el juego. La interface la cogimos ya desarrollada por no perder tiempo en algo que ya está hecho y estaba muy bien. Lo que más me costó fue meter tal y como la profesora explicó los algoritmos. Hay que meterlo de una forma muy concreta. La transformación para que fuera educacional digamos que fue lo que más me costó. Ahora los alumnos reciben ese código y con los conceptos de clase pueden hacer el trabajo, sin preocuparse de otros aspectos.

-¿Qué ha supuesto en su formación hacer el TFG?

-Me ha puesto en contacto con lo que quiero dedicarme en un futuro que es la investigación y ha supuesto una labor de trabajar yo sola porque en las asignaturas cada vez te van dejando un poco más de autonomía, pero aquí es más todavía. Ha sido un trabajo constante. Te desquicias porque algo no te sale, pero tienes que seguir.

-¿Este tipo de herramientas son útiles para el estudiante?

-Mucho. Cuando das la teoría, aplicarla de manera práctica te llega mejor. Hay veces que dices esto hace esto pero no llegas a interiorizarlo bien y si haces la práctica es cuando dices: Ahora sé para qué sirve. Se interioriza mucho mejor.

-¿Qué máster está haciendo ahora?

-Estoy haciendo un máster de sistemas de información de muchos datos, de Big Data y de analizar estos datos. La idea es un máster de un año y luego ya estoy hablando con un grupo de investigación que me cogerá para hacer un doctorado, todavía no sé si en Teruel o el Valencia.

-¿Qué papel va a tener la inteligencia artificial, cómo ve la evolución?

-Me doy cuenta de que la inteligencia artificial cada vez está en más lugares, por no decir en todos. Para el reloj, los teléfonos, los robots de limpieza, hasta en los parquímetros hay veces que tienen. Me gusta poner ejemplos de la medicina: se están desarrollando robots que mediante colaboración del médico y recogiendo preguntas de los pacientes pueden identificar antes enfermedades.

-¿La gente va a saber utilizarla?

-Sí, porque realmente ahora los teléfonos móviles ya tienen inteligencia artificial. Está en todos lados. No es algo que sea difícil, lo estamos utilizando y no nos damos cuenta.