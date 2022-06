Xavier Díaz, músico y estudioso del folk gallego: “En Galicia eran las mujeres las que tocaban en el baile y quienes salvaguardaron las melodías”

Xavier Díaz y Adufeiras del Salitre estuvieron el fin de semana en el escenario principal de Poborina Folk, donde ofrecieron una muestra del folclore gallego, con la percusión y la mujer como principales protagonistas, que el coruñés ha compuesto basándose en las melodías populares recopiladas en las últimas décadas

-¿Con qué formatoestuvieron en El Pobo?

-Desde hace siete años actúo con Adufeiras de Salitre, que es un ensemble de mujeres con panderos y percusiones con los que hemos grabado tres discos desde 2015, que formarán el grueso del setlist.

-¿Predominan los temas propios, los populares, o como suele ocurrir con el folk es una mezcla de ambos conceptos?

-Efectivamente es una mezcla. Llevo veinte años haciendo un humilde trabajo de campo, grabando los sonidos de los panderos que tocan las señoras por los pueblos de Galicia, y me valgo de ese sustrato para construir mi discurso musical, como inspiración o como melodías troncales a través de las que desarrollo mis motivos musicales. Y me parece muy curioso como algunas de esas melodías que estaban dormidas, quizá a punto de desaparecen, se han grabado y se han convertido en muy populares gracias a plataformas como Spotify, en algunos casos incluso viralizándose.

-Su instrumentación se basa en las percusiones... ¿en exclusiva?

-Lo que nuclea el ensemble son esas percusiones de mano, panderos y panderetas, que era de lo que se valían las mujeres para montar sus bailes. Pero también llevamos un acordeón cromático, algo más moderno, que probablemente nos llegó del centro de Europa, y una zanfona, que seguramente llegó a través del Camino de Santiago.

-¿Qué es una zanfona?

-Es un instrumento de cuerda frotada, como si fuera una especie de viola, pero con una manivela y una rueda que frota la cuerda consiguiendo un sonido continuado, apoyado en unos bordones. Es un sonido muy antiguo, muy atávico.

-Los legos seguimos identificando el folclore gallego casi exclusivamente con gaitas y vientos madera...

-Sí, pero es una imagen un pelín deturpada, distorsionada, probablemente por la influencia del folk de los años 90 y la prevalencia de gaitas y flautas. La realidad es que había gaiteros, desde luego, pero hasta en el último pequeño pueblo del norte de España había mujeres que, con sus panderetas, eran quienes montaban la fiesta el fin de semana. Pero quizá por ser mujeres o por tocar instrumentos que después se demonizaron o se consideraron menores fueron pasando al ostracismo. Nosotros hemos asumido un compromiso para reconocer su importancia y difundirla al público.

-¿Por qué eran mujeres quienes alegraban el baile con sus percusiones?

-Lo eran en el 95% de los casos, y además los cancioneros viajaron y se conservaron gracias a su memoria. Hay muchas teorías al respecto; yo opino, personalmente, que en las zonas costeras los hombres pasaban mucho tiempo en es mar como para ocuparse de esos temas sociales de celebración... y además las mujeres tenían la costumbre de cantar mientras hacían cualquier tarea de la casa o del campo. Pero luego la figura del gaitero hombre se convirtió en icónica y prevaleció, olvidando a todas estas mujeres que fueron quienes sostuvieron la música popular.

-¿Es por eso, por ese homenaje, que las Adufeiras del Salitre son todo mujeres?

-Ahora todo está normalizado y tocan el pandero hombres y mujeres. Yo impartí percusión tradicional y las alumnas que venían a mis clases eran mujeres. Acabamos formando un grupo pseudoamateur que acabó siendo profesional, y aunque realmente es casualidad que fueran mujeres, me gusta pensar que son herederas de esa tradición femenina y que, humildemente, me ha tocado ser un eslabón más en esa cadena de trasmisión oral. Ha sido una casualidad, pero me gusta que sea así.

-¿Qué significa Adufeiras de Salitre?

-El salitre hace referencia a la eterna vinculación de los gallegos al mar, y adufeiras es un término que describe a las tañedoras del adufe, que es un pandero tradicional cuadrado que hoy en día todavía se toca en Portugal y norte de España. Su etimología viene del duff, que es este mismo instrumento que se utilizaba en el norte de África.

-El imaginario popular tampoco relaciona el folclore gallego con el norte de África...

-Eso tiene que ver con la excesiva mirada hacia el norte que pesa sobre nosotros. Sigue pareciendo raro que lo árabe tenga influencia en Galicia, pero así es. Desde luego ese instrumento procede de África y no del ámbito británico, aunque tampoco quiero demonizar o negar la relación que existe entre lo celta y la música del norte de la península.

-Su concierto rompe tópicos...

-Nada me hace más feliz que enseñar y sorprender. Pero el público habitual del folclore tiene ya mucho conocimiento porque Eliseo Parra, la Orquesta Ibérica Coetus o Rodrigo Cuevas, por citar algunos, llevan muchos años trabajando y reescribiendo las nuevas paginas de la música folk gallega.