Nunca se me ha ocurrido escribir una carta al Presidente del Gobierno. Una pena, si llego a saber que entrábamos en un sorteo para hablar con él, habría intentado participar. Así que voy a dedicarle unas líneas por aquí para desahogarme.

Estimado Presidente, tengo 47 años y soy gran dependiente por una enfermedad degenerativa. Trabajé por cuenta ajena hasta que mis limitaciones me lo permitieron, habiendo cotizado durante casi 20 años. Después, no tuve más remedio que pasar a cobrar una pensión por incapacidad. Sin embargo, he seguido muy activa intelectualmente y sigo aportando cosas buenas a la sociedad.

Necesito atención 24 horas al día, mis cuidadores oficiales son mis padres, que tienen 70 años, y recibo una pequeñísima ayuda por ellos. Cuando me planteo profesionalizar mis cuidados, la Administración no me concede la ayuda pertinente porque ni trabajo ni estudio. Y si solicito la ayuda a domicilio, me corresponden unas tres horas a la semana.

Ante esta situación, no me queda más remedio que contratar a alguien por mi cuenta y riesgo y rascarme el bolsillo de forma milagrosa. Si quiero contratar a un asistente personal (que sería lo correcto), debo acudir a una agencia de colocación que me cobra sus servicios aparte de los gastos de contratación. Si quiero evitar a estos intermediarios, la única solución es contratar a una empleada de hogar.

No soy una pija millonaria, solo tengo derecho a vivir de forma digna. Necesitaría a tres asistentes, pero ya contratar a una sola supone un gran esfuerzo para mi familia. Con las nuevas medidas del Gobierno, no sé si voy a ser capaz de cubrir mis necesidades y en Teruel no hay residencias para personas con discapacidad, por lo que esta solución me alejaría mucho de mi círculo familiar. Curioso que otros que han hecho tanto daño estén cada vez más cerca de los suyos…

Tapan ustedes el sol con un dedo. Mientras se ponen medallas por mejorar las condiciones de un colectivo (que lo merece), abandonan a otro que necesita mucho del apoyo de su Gobierno. Y nosotros también votamos.