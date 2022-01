Arrancamos nuevo año, aunque da la sensación de que poco ha cambiado, si acaso el cansancio y a veces la desesperación que supone no doblegar el que parece el cuento de nunca acabar. Yo prefiero ver el vaso medio lleno, pensar que lo peor ya lo hemos pasado y lo que estamos viviendo es un último coletazo de un virus que definitivamente nos ha cambiado la vida. Pero tampoco soy de pensar que llegar al 2022 es pasar una página, la naturaleza y la vida no entiende de calendarios, y el día 1 de enero no cambia nada con respecto a unas horas antes, así que todo lo que venga no es algo que se le pide al nuevo año, sino una continuidad de lo anterior, algo que se tiene que dar.

Y hablando de ver el vaso medio lleno, miremos al futuro con optimismo, y pese a que vuelven las restricciones en aforos, los positivos se acumulan, y parece que damos un paso atrás, puede que sirva para de una vez pasar a una situación más controlada, y que dé cierta calma en esta montaña rusa que muchas veces parece todo esto.

Así que esta noche, Melchor, Gaspar y Baltasar además de los paquetes que cada uno les hemos pedido, espero que nos dejen a todos un poco más de paciencia, de ilusión, de confianza, y a los más pequeños, que seguramente sean los que más se lo han ganado, mucha más libertad, en el sentido de poder disfrutar mejor, jugar con sus amigos, compartir, porque echando la vista atrás, es encomiable como se han sabido adaptar a todas estas circunstancias, y los más pequeños prácticamente no conocen la vida sin mascarillas y sin restricciones, no conocen la celebración de un gol, un punto o una canasta haciendo una piña entre todos, como se hacía siempre.

Este 2022 entonces, seguro que nos trae más normalidad, entendida sobre todo como volver a muchas de las relaciones interpersonales de las que hemos estado privados durante mucho tiempo y que poco a poco echamos menos en falta y nos vamos acostumbrando, pero es que en el deporte seguramente se potencian mucho más, tanto en lo físico como en lo emocional, ya todos lo necesitamos.