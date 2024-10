¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo escribo porque de niño me ponía a teclear crónicas, sin que nadie me las pidiera. Porque me salía natural, como cuando suena Raffaella y no puedes evitar gritar.



Luego hay que aprender, claro. Para adaptar el nivel léxico nos pedían imaginar a alguien. Mi referencia era mi abuelo, que me reconocía por las pulseras de la mano con la que sostenía el micro, porque en TVE no me dejaban ni locutar.



Decidí escribir para ellos, para los que viven del campo, o curran como allí: listos, ellos dirían vivos, maestros en el autoaprendizaje, esto es, que se han dado vida y que aman la vida. Y así, voy traduciendo, con palabras que, a veces, las cubre el polvo, del que se levanta al cavar caballones. A ellos, es a los que más voy a echar de menos estos meses en los que dejo la tele. Y a mi amigo Ramón, porque nada más sano que discutir de fútbol.



¿Por qué me voy? Porque hay que pensar qué sembrar entre tanto barro. Lodo, a veces. Aquí no son los de la PAC, son los de la política los que quieren marcar los cultivos, y todo no es regadío. También hay tierras donde faltan médicos, sobran molinos, sigue habiendo paro y mineros, se necesitan especialistas en las escuelas y debates públicos. Luego está lo de los precios, a punto está el juicio para ver si la empresa cumple el convenio, de una televisión única en audiencia, y también en tener los informativos subcontratados.



No es injusto ojo, injusto es que no den más fondos al colegio Gloria Fuertes, o que hagan política con los inmigrantes, y que se quede la mitad sin contar.



Aunque, como dicen en el campo, siempre se acaba sabiendo. Estos días recuerdo la pandemia, no por el miedo que pasamos, sino porque hice una noticia para contar que empezaba la primavera. Y no creo que haya contado nada más importante. Aunque seguro que mi abuelo me hubiera corregido algo.