El humo de un incendio forestal que ha quemado pinos huele diferente al de uno que ha calcinado espigas de cereal y rastrojos, pero ambos son muy dolorosos, sobre todo si el humo llena todas las calles de tu pueblo. Ves las llamas tan cerca que sabes que no podrás dormir y dudas de si podrás pasar la noche allí.

Solo queda confiar en que la oscuridad enfríe el ambiente y, sobre todo, en esos ángeles de amarillo que sabes que lo darán todo para que tu sigas en tu casa. No voy a nombrar uno a uno a todos los que ayudaron a sofocar el incendio del Jiloca porque seguro que me olvido a alguien. Además, al ciudadano de a pie le da igual si les paga el Gobierno de Aragón, el ministerio o la comarca, lo que agradecen es que estén ahí.

También hubo voluntarios, como siempre en los pueblos cuando hay que arremangarse, y más en este caso, que lo que está en juego es su patrimonio natural y su sustento económico. En Burbáguena las llamas quedaron apenas a 200 metros de la residencia y para trasladar a los ancianos, muchos asistidos, no faltaron coches y furgonetas particulares ni brazos fuertes para montarlos.

En Báguena hubo que hacer bocadillos y no había más pan y más relleno que lo que cada uno tenía en su casa, pero fue como el milagro de los panes y los peces, en poco tiempo hubo cientos y cientos de bocadillos para que nadie se quedara sin fuerzas con las que apagar unas llamas que titilaban en sus retinas mientras los preparaban. No había luz ni tienda abierta para comprar huevos con los que hacer las tortillas, pero las docenas, procedentes de gallinas de la propia localidad, se amontonaban en las casas con cocinas de gas. También los agricultores de toda la zona se volcaron y los cazadores serán ahora los que garanticen que los animales puedan beber.

Que me perdone Elena Gómez, la compañera columnista, por no seguir sus indicaciones de homenajear al Torico, pero, de momento, yo ya he escrito todo lo que podía por él y hay muchos héroes de amarillo que, aunque sean menos populares, se merecen un brindis.