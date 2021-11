Le copio al tuitero turolense @Eldemarras2 (jmalcon) el término porque, tal y como se han desarrollado los acontecimientos del congresito, no me cabe duda que es la mejor definición de nuestra España rural, híbrida, vacíada, vacía o como les salga del alma llamarla a ustedes.

En el congresito nos vuelven a pontificar si da igual que haya o no gente en los pueblos y, ya de paso, abrir nuestros ojos cerrados a la modernidad. Es curioso que hablen de infraestructuras y servicios los mismos que tienen en su mano hacerlos. Otro puñetero mitin político más. Otro despropóstito al que nos tienen acostumbrados.

En estas que al Javi el de Ojos Negros, que no necesita GPS para ir por mejor camino que nuestros vacilantes políticos le dio, con otros más, por preparar un encuentro sobre la sobrepoblación de la España Masificada. Y, casi sin quererlo, lo petó por las redes entre los aborígenes de uno y otro lado de la geografía vacilada.

Ahora me dirán que sí, que en Teruel invitaron a algunos a los talleres (¿por qué llaman talleres a todo?). Invitación que algunos rechazamos más contundente que educadamente, que también. En veinte años he participado en decenas de procesos participativos. Se pusieron de moda y no había un fin. Luego todo quedó allí, en la estantería. Agendas 21, etcéteras.

¿En serio no se dan cuenta? Yo creo que sí, que lo que querían era buscar otro foco mediático. Esconder tras la cortina de la pantomima lo que ya no esperamos que vayan a hacer. Otra vez la puñetera visión paternalista.

Mientras tanto, el futuro que ellos ven lo veo yo cargado de macro proyectos, tocinos y puestas en valor de tradiciones para disfrazarnos y que vengan turistas.

El futuro somos tú y yo, pero parece ser que no nos convidan a la fiesta. Hasta luego, que es noviembre y el sentido común se enfría.

Miren, señores gestores, está todo más que escrito. No participen más, no nos hagan participar más ni perder el tiempo. Cuando acaben de machacarnos sin contar con nosotros, si eso, se ponen a hacer algo. Pero que empiecen ya, que el público se va.