Hacía tiempo que no veía un desorden tal, y tan poco interés por algo que nos volvía locos, una Eurocopa. No sé si será que no sabemos ni dónde se juega, hoy en Sevilla, mañana en Roma y pasado en Budapest, o ni siquiera a qué rivales nos enfrentamos, no sabemos si era Suiza o Suecia, los otros Eslovaquía (bien podía haber sido Hungría) y Polonia, total hasta que llegue la hora… Además está la polémica de los jugadores, antes de empezar la competición, con ese seleccionador que todos llevamos dentro, echamos en falta a unos cuantos y sobran otros tantos, eso siempre ha pasado, pero es que lo de este año tiene tela.

Empiezan los partidos, pero es que la alineación tampoco nos va bien, ¿Por qué juega así con este sistema? ¿Y por qué juega Morata si tenemos a Gerard? ¿Y Llorente de lateral? Total que 0-0 en el debut, pitos a los jugadores, críticas a Luis Enrique y mientras nos echamos unas risas con los comentarios de Camacho y Kiko (de esto quizás hable en otra columna largo y tendido). Mientras los jugadores dicen que no se les apoya, tienen críticas de la prensa y el césped de Sevilla ya tal… veremos que nos depara el futuro.

Leía comentarios que en España somos primero de nuestro equipo, y que después de la selección, y razón no le falta. No miramos, opinamos y criticamos igual cuando el que falla o acierta es un jugador de nuestro equipo, o de otro rival. Que eso se arregla con victorias y buen juego está claro. O a ver qué madridista tenía memoles para criticar a Luis Aragonés (después de salir campeón claro, antes le cayeron hasta en el carnet de identidad), o quien no celebró el gol de Puyol a Alemania, o las paradas de Casillas a Robben y el penalti a Italia, seas de Barsa, del Madrid o de la Ponferradina.

Así que nada tocará esperar, ver si se encauza el campeonato, o por el contrario se enfanga aún más, lo que propagaría las críticas y el tú más que me recuerda incluso a veces a esas peleas políticas defendiendo cada uno a los políticos de su partido y criticando sólo a los rivales.

Al fin y al cabo tenemos que disfrutar de algo que ocurre cada varios años, y que cuando llega el momento parece que se nos olvida. Es una pena que tal y como están las cosas no se pueda vivir en un país como sede, con estadios llenos, ambiente festivo, y olor a fútbol de verdad. Pero todo llegará.