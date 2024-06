Pasado mañana

Por

Pues no todo sigue igual. Quizá lo parezca porque siguen las guerras y parece que tampoco le importa mucho a nadie, mirándose cada uno su ombligo. Como dice Alberto, esperemos que, para eso, tampoco se acuerden de nosotros, que en este rinconcito del mundo no se está tan mal. Aunque se podría estar mejor. No recuerdo muy bien el verano y, quizá, sea el mejor síntoma. Recuerdo el colgante de plástico para llevar monedas que nunca llevaba monedas, el primer verano con piscina, que mi padre la llenó a mitad para que aprendiera a nadar. No se me olvidan los sudores en la infernal clase de mecanografía, tipo galeras, y que, para mi cumple, siempre faltaban amigos porque estaban en el pueblo. Recuerdo leer que volvía Martín Vázquez y a Antonio Gala. Tardes de bici con mi primo y alguna en el minigolf de Benidorm, tan futurista como la Inteligencia Artificial ahora.



Pues no todo sigue igual. Quizá lo parezca porque siguen las guerras y parece que tampoco le importa mucho a nadie, mirándose cada uno su ombligo. Como dice Alberto, esperemos que, para eso, tampoco se acuerden de nosotros, que en este rinconcito del mundo no se está tan mal. Aunque se podría estar mejor.