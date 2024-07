Primera persona

Lunes, 8 de julio. La Martona

Se nos ha ido la Martona, la Marta Ferrusola. Es cierto que estaba un poco cascada, pero yo la recuerdo sobre todo cuando era la madre de todo catalán de bien en la Cataluña de los ochenta y noventa. La Martona era la mujer catalana en toda regla, más allá de una primera dama. Salía en la TV3 con toda naturalidad y participaba en los pacatos programas de entretenimiento de la época. Era su propia modista porque consideraba que cualquier traje de chaqueta podía tener una segunda vida combinándolo con nuevas blusas con lazada y collares de perlas. Religiosa y espartana, no dudaba en ser audaz para incluso saltar en paracaídas desde cuatro kilómetros de altura. Eso sí, siempre encomendándose a Dios.

La Martona creyó tanto que, ante todo, era madre, que llegó a autodenominarse la madre superiora. Eso fue más tarde, cuando la identificación de los intereses de Cataluña con sus propios intereses la llevó a liderar una trama familiar de corruptelas varias y evasión de capitales. A partir de ahí, como Mario Postigo, de bruces tres cruces. Imagino que la que más dolió no fue la de la frente, sino la del noticiero.

Martes, 9 de julio. Víctor Sandoval

Vaya. Si ayer hablaba de Cruz de navajas, hoy es noticia Nacho Cano porque la Policía Nacional lo ha detenido por presuntamente contratar inmigrantes en situación irregular con salarios míseros. La noticia, de todos modos, no es el componente de Mecano, sino Víctor Sandoval, el colaborador de Ni que fuéramos Shhh, el programa sucesor de Sálvame en el canal Ten de la TDT, porque ha acudido vestido de saltamontes —conmemorando el centenario de la muerte de Franz Kafka— a la rueda de prensa que ha ofrecido el artista para explicarse. Lo han echado de la comparecencia por poca seriedad. Como no podía quitarse el traje porque debajo no llevaba nada, ha tenido que acercarse a una tienda cercana a hacerse con algo de ropa seria, esa ropa cara que canta Camilo, y explicar a la dependienta una sinopsis de La metamorfosis. Vestido bien, ha entrado, ha preguntado y se ha vuelto en taxi al estudio central. Sin la camisa. La ha devuelto porque no iba a gastarse 70 pavos en la prenda. Así es la televisión de bajo coste.

Miércoles, 10 de julio. La chupipandi

No entiendo cómo no ha tenido más repercusión local la noticia que firmaba el lunes Cruz Aguilar en esta casa y encabezada con la cita “La fiesta de Teruel trasciende del toro, es una mezcla de muchas otras y muy hospitalaria”. El Ayuntamiento de Teruel ha invitado a una serie de periodistas para que prescriban La Vaquilla en el camino a obtener el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Pilar Carrizosa —de la emisora Radio Libertad, que emite el informativo El gato al agua y tiene postes en Madrid, Murcia y Valladolid— reclama más informadores para explicar la fiesta y flipa porque cumple los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Unesco. A Patricia Alvarado, corresponsal en Madrid del grupo Heraldo de México, le apena que “para muchos La Vaquilla es solo vino”. A Alberto Bautista, cronista en Portal Taurino, no le ha gustado nada la baja asistencia a las corridas del viernes y el sábado. Por otra parte, según Cruz, el único que ha captado “la esencia de la efervescencia de la fiesta del sábado vaquillero” ha sido Hernán Dobry, argentino residente en Madrid y colaborador en diversos medios de su país sobre asuntos ajenos a la tauromaquia, para quien el vino durante la puesta del pañuelico “forma parte de lo pintoresco”. Una opinión que no comparte Enrique Sancho, quien organizó la visita a Teruel desde su empresa madrileña Open Comunicación, por el “espectáculo deleznable de cómo queda la plaza”.

Miguel Ángel Moncholi, consejero del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, ha alucinado porque Emma Buj pregunta al público de la subasta si la puja se hace en pesetas o euros, pues “es un símbolo de la democratización de la fiesta”. Desde aquí propongo que el año que viene se interrogue si la hacemos en reales de vellón. Aunque, lo más escandaloso para Miguel Ángel es la “falta de respeto” por el vino que vuela en el acto que valora Hernán y deplora Enrique: “Disfruta, emborráchate si quieres pero no molestes a los demás”. Miguel Ángel propone que quien no quiera que le mojen lleve una prenda identificadora, “como un fajín”. Un código que debería respetarse. “¡El código secreto, baby!” que diría Maluma. Nada de romper el código, como canta Nemo.

Tras estas opiniones necesitaría una valoración oficial del consistorio de la capital sobre si los objetivos que se pretendían con esta visita se han cumplido y si se está trabajando ya en implementar las sugerencias propuestas desde la imparcialidad y la sabiduría en pos del engrandecimiento de las Fiestas del Ángel.

Jueves, 11 de julio. Fidias

¿Creías que Alvise Pérez era un fenómeno único? Chipre ha enviado al Parlamento Europeo a Fidias. Tuve un compañero en COU que se llamaba Fidias. Fidias acaba de reinventar la democracia: “Hice la cosa más democrática que nunca se ha hecho. He permitido a mis conciudadanos que elijan mediante una encuesta en TikTok a qué grupo político me tengo que unir en el Parlamento Europeo. Tras muchas deliberaciones, mi opción favorita era Los Verdes. Así que pregunté si tenía que unirme a Los Verdes o ser independiente, no alineado con ningún grupo. En la encuesta, el 10% del total de chipriotas votó. Creo que eso mola y representa una mejor democracia en conjunto con el pueblo. Y ahora no me alinearé con ningún grupo político porque el pueblo ha hablado”. Sobran los comentarios.

Viernes, 12 de julio. Alejandro Nolasco

Alejandro Nolasco se ha despedido hoy de la vicepresidencia primera del Gobierno de Aragón. Hay quien opina que ha sido aburrido; hay quien opina que ha sido emocionante. Yo opino que esa partida ha fijado todavía más el discurso xenófobo sin complejos que sabe que le va a dar réditos a futuro a costa del candor del desinterés. Es solo un paso atrás para tomar impulso.

Sábado, 13 de julio. Marta Rovira

Isabel García Pagán escribe en La Vanguardia sobre la vuelta de otra Marta, la Rovira, a Cataluña. Isabel tiene la sensación de que hemos vuelto a 2017 con los mensajes emitidos en Cantallops, como “estamos aquí para acabar lo que comenzamos”. También con la llegada de Josep Tarradellas y el “ja sóc aquí” se pensó que volvía 1936. No fue así.

Domingo, 14 de julio. Eructos y flatulencias

El Mundo informaba esta semana que Dinamarca será el primer país del mundo que tasará los eructos y flatulencias del ganado. Vamos, que si tu vaca o tu cerdo se echa un pedo, vas a tener que pagar un impuesto por el metano expulsado a la atmósfera. Ha sido un acuerdo entre las autoridades y las organizaciones agrarias. No se explica en el texto cómo se van a medir las emisiones reales, solo que en 2030 se gravará con 300 coronas la tonelada de CO2 expulsada por el ganado. Voy a pasar el día pensando un sistema justo, a ver si lo patento y lo vendo por dos o tres coronas a la tonelada de CO2.

La imagen de la semana: Y solo tú

Los coches no dejan de sorprenderme. Caminaba hace unos días por esas calles y me encontré con este collage de pegatinas en un auto bastante retro. Dentro, el vehículo iba adornado con unas puntillas que solo he visto en los taxis de Osaka, así que intuí que el dueño o la dueña es fan de la cultura nipona. El caso es que, entre una serie de animes, estaba la imagen de Vladimir Putin en chándal. “¿Qué hace ahí, tan solo y especial, el líder ruso?”, pensé. Me vino a la cabeza la canción de Bacchelli. No me preguntes por qué. ¿Qué hace el espíritu del mal entre ese mundo dulce, alegre y soñador? ¿Será porque Rusia prohibió el manga, según informaron diversos medios, hace unos años? A saber. Lo único cierto es que Vladimir, como cantaba el catalán, debe estar pensando “me quedo con mi soledad en un rincón”.