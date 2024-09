Por

Esta semana Cristiano Ronaldo ha superado el millón de seguidores en redes sociales. Solo en insta le sigue el 8% de la población mundial, y porque hay medio mundo en guerra que si no... Es más fácil que su vecina esté al tanto de la vida de Georgina que de que les cortan el agua mañana. Supongo que los jóvenes hablarán de Cristiano como mis abuelos hablaban de Felipe, que pensaba yo que era algún pariente quien subía las pensiones.



Los humoristas deberían usarlo de referente (los runners ya bastante tienen), los políticos de tema de corrillo para congraciarse con Junts y, en general, como los encuestadores a Zaragoza y Ohio, para ver hacia dónde va la humanidad y tratar de evitarlo.



Pau Luque titula su último libro Ñu. Cuando te preguntan por un antílope en un crucigrama y la respuesta tiene dos letras la respuesta, remacha Luque, siempre es ñu. Es la solución a un problema que no tienes. Esto es, ñu no es una solución es un autoengaño, una obviedad, una respuesta fácil, incluso una excusa para justificarte, enumera el filósofo.



Todos tenemos nuestros ñu, Cristiano Ronaldo podría ser uno. Iñigo Domínguez se preguntaba cómo se contará dentro de 50 años. Será quizá “futbolista reconocido que superó el millón de seguidores”.



Irá junto con la explicación de que Mario Conde fue un prohombre y Rocío Jurado un símbolo sexual. Ya sé lo que me van a decir, lo que se llevan diciendo: “si yo…lo miro por mirar”.



Habrá que contar que hubo un momento en que la humanidad decidió mirar todas las noches vidas absurdas en hoteles de lujo, o en el transporte público como “se va el chaval por el barranquillo” y otros remakes de Videos de primera.



Esto es, cómo se decidió consagrar energía y ocio a ver lo que, “te lo juro”, “me da igual”.



Y quizá la pregunta sea entonces ¿dónde está lo que nos interesa? Porque Cristiano sigue subiendo seguidores.