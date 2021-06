Por

Con esto de las restricciones yo pensaba que este año no tendríamos turisteo. No, no es ir de excursión por los terueles. Es hacer una revista para que los de fuera sepan lo que tienen que ver cuando pasan unos días por aquí y los de dentro descubran que hay rincones –muchos, me temo– que todavía no conocen. Son varios los años de revista y siempre amplío la lista de lugares pendientes. Tenemos una provincia muy extensa geográficamente y eso da pie a que también haya una gran variedad paisajística. Las lagunas sobre las tierras llanas del Jiloca o el Bajo Aragón contrastan con los riscos que son la morada habitual de cabras y buitres en el Maestrazgo. En Orihuela los pinares son tan densos que pueden convertirse, sin apenas maquillaje, en Canadá para una película. El cine miente mucho, eso ya lo sabemos, pero nuestro Teruel, no. Cumplimos con otro de los objetivos que se plantean muchas (casi todas) familias a la hora de buscar destino vacacional y es que los niños estén entretenidos. Aquí tenemos desde bosques de duendes y hadas hasta un parque de ocio tematizado sobre paleontología. En él no solo disfrutan, sino que algo se les queda y luego pueden presumir en la clase de Ciencias Naturales. Y para los que tienen a los chavales ya en la edad del pavo, ahora el Parque Cultural del Río Martín les propone aprender de arte rupestre –sí, han leído bien– con la herramienta que ellos mejor manejan, que es el móvil. Resulta que ven las pinturas en realidad aumentada, que siempre mola más que la simple realidad. Este año la revista busca ir un poco más allá de los lugares más conocidos, las grandes Mecas del turismo turolense son obvias y, por supuesto, importantes, pero también hay otros lugares a los que tenemos que mirar porque son sitios que, si los viéramos en otras provincias, los miraríamos de otra manera. Lo que quiero decir es que muchas veces valoramos espacios cuando estamos fuera que aquí nos pasan desapercibidos. A veces es porque nos falta ese amor propio por lo nuestro y en otras, además, contribuye que hay lugares y lugareños que saben vender mejor lo suyo. El ejemplo lo tenemos muy próximo, aprendamos.