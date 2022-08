¿Cuáles son los sectores laborales mejor posicionados de Teruel?

Según los informes presentado por la Fundación Rey Ardid, Teruel tenía una tasa de paro más alta con un total de 13,2%, por delante de provincias como Huesca o Zaragoza.

En este entonces, las ofertas más encontradas en Aragón y, por ende, en Teruel, eran en sectores bastante habituales como es el caso de la banca, las ventas y la salud. Los perfiles solicitados eran bastante puntuales, pero también ofrecían sueldos de lo más interesante para una ciudad tan pequeña como Teruel.

En la actualidad, la ciudad ha encontrado su propio camino y se ha abierto camino hacia un nombre en la comunidad autónoma de Aragón, siendo líder en plataformas de empleo como Rural Jobs al ofrecer una excelente oportunidad laboral con relación al turismo, siendo más de la mitad de las ofertas de trabajo relacionadas con este sector, según el Diario de Teruel.

¿El turismo en Teruel es una buena oportunidad de trabajo?

Considerando la gran variedad de lugares de interés turístico que tiene la ciudad en un pequeño espacio para visitar todo en un viaje vacacional, la respuesta es un rotundo sí. Teruel es uno de esos pequeños pueblos de España que se pueden visitar durante un fin de semana y/o planear un viaje con amigos y/o familiares para tener una experiencia maravillosa.

Esto ha sido la oportunidad perfecta para cientos de personas que ahora viven del turismo en Teruel, dejando espacio a ciertos perfiles que se han cotizado de manera excelente en la región y que destacan por encima de otros que se mencionaron anteriormente.

Según el informe presentado por El Diario de Teruel el pasado mes de junio del 2022, los puestos de trabajos más solicitados son camareros, cocineros, ayudantes de cocina y recepcionistas, por lo que son trabajos importantes del sector turismo que hay que cubrir.

¿Es la oportunidad laboral perfecta para estudiantes?

La verdad es que sí, aunque el sector turístico tiene una gran variedad de mercado, estos perfiles que se solicitan en Teruel muchas veces son la opción perfecta para que los jóvenes universitarios hagan su CV de camarero y trabajen medio tiempo.

Aunque muchos estudiantes de gastronomía también pueden ver como una excelente oportunidad entrar de lleno en el mercado laboral escribiendo y enviando un CV de ayudante de cocina para trabajar en la región de Teruel.

Otros trabajos solicitados en Teruel

Aunque pareciera ser el turismo lo que predomina en la región, no es una sorpresa para nadie que haya otros puestos de trabajo que también cuentan con una oferta interesante, como es el caso de la salud y técnicos mecánicos, cuyas plazas, según lo que se ha informado pro parte del Diario de Teruel, no han sido fáciles de cubrir, ya que no es el mejor lugar de trabajo para dichos profesionales.