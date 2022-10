España se adentra en una guerra fiscal

Aprovechar el colchón de ahorro que tuvieran y que hubieran ido gestionando en los últimos meses y años gracias a su esfuerzo y a controlar el gasto en ocio y demás extras fuera de las necesidades básicas. Reunificación de deuda a través de un único crédito que permitiera abaratar la carga y pago mensual. Petición de una línea de crédito que suponga un alivio para las cuentas, eliminando las deudas más acuciantes y negociando la mejor fórmula para poder realizar los pagos en adelante.

Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana y Asturias parecen pasar a la acción para paliar la pérdida adquisitiva que están sufriendo las familias españolas estos últimos meses.Más allá de las bajadas del IRPF o del impuesto de patrimonio, que no se verían reflejados hasta que no comience la campaña de la renta de 2022 la próxima primavera, muchos son los que ya están buscando soluciones como el tirar de ahorros o buscar préstamos desde 0% de interés Con una subida de los productos más básicos de la compra como no había sucedido en casi tres décadas y que en 2021 supuso un gasto familiar de cerca de 4800 euros , una inflación que pese a las subidas de los tipos de interés no parece cesar y el incremento en las facturas más básicas, son muchos los que ya están buscando fórmulas que les ayuden a aliviar las finanzas familiares.Más allá de los pasos al frente que están dando, de forma independiente, las Comunidades Autónomas para paliar vía los impuestos que gestionan la presión fiscal, parece que el Gobierno finalmente pondrá también cartas en el asunto y Hacienda hará una rebaja a la carta en las rentas bajas vía IRPF mientras que ultima los detalles que gravarán más a las clases altas.Estas medidas que buscan mejorar la presión fiscal en las familias más vulnerables habrá que esperarlas, al igual que las comunitarias, llegada la primavera, pero hasta entonces hay tres vías que están usando las familias.“Hay que pensar que aproximadamente el 60% de las familias españolas están endeudadas. La subida de tipos, que está repercutiendo directamente en las hipotecas, ha supuesto un extra a los incrementos de la energía, compra, combustible y demás facturas. Eso está haciendo que la ingeniería económica doméstica esté tirando de opciones para poder sobrellevar todo hasta que las medidas tanto del gobierno como de Europa acaben paliando la situación” explican los economistas.Cordura en el gasto. Es decir, no se trata de recortarlo todo sino de aprovechar al máximo las opciones y posibilidades. Aunque la subida de tipos busca controlar el consumo, es cierto que no se puede solo plantear la economía como mero pago de facturas.Calcular bien cuáles serán los gastos fijos para saber el remanente para ocio será interesante, así como ver si, con el dinero ahorrado, la subida de tipos podría tener alguna recompensa en forma de cuenta remunerada o fondo fijo.