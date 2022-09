Saber gestionar la economía doméstica es primordial tanto a nivel personal como en familia, ya que son gastos fijos a los que hay que hacerles frente cada mes y por lo tanto no los podemos eludir.Los bienes de primera necesidad, al contrario de los de lujo, son imprescindibles, y son aquellos como la comida, las medicinas, la ropa, artículos de limpieza como el detergente , etc.Para mantener a raya esos gastos es importante gestionarlos de manera correcta, por eso vamos a recomendar de qué manera puedes huir de los imprevistos y mantener una excelente salud financiera con la que incluso podrá ahorrar.La gestión de la economía doméstica afecta a todos los miembros de la familia, por eso es importante que sean conscientes de su importancia para poder llevarlo a cabo de forma satisfactoria. A continuación te indicamos algunos de los hábitos que puedes incoporar a tu rutina diaria para que llegar a fin de mes no sea un problema.Lleva un diario de tus gastosA veces no somos conscientes de pequeños gastos que aunque en el día a día no tengan mucha importancia, en el cómputo total pueden significar un gran desembolso. Apunta desde ese café que te tomas cada mañana hasta la factura de telefonía o las entradas del cine, podrás repasarlo al final de mes y darte cuenta de que gastos son innecesarios y puedes recortar.Haz un presupuestoYa sea para gasolina o para el ocio, márcate unos límites e intenta ceñirte a ellos. De esta manera evitarás sustos y sabrás de antemano qué gastos puedes permitirte según tus posibilidades económicas.Intenta ahorrarEl objetivo de una buena gestión económica no es solo el hecho de no tener deudas y no estar preocupados por la posibilidad de no poder pagar nuestras deudas, también debe ser el ahorrar cada mes por poco que sea. Gracias a tener algunos ahorros se pueden hacer frente a aquellos gastos imprevistos que puedan surgir, e incluso darte algún caprichito como un viaje . Algunas entidades bancarias te facilitan esta tarea con cuentas de ahorro.Compra con cabezaSi necesitas adquirir cualquier producto no lo hagas a la ligera, haz una búsqueda comparando calidad y precio hasta dar con aquel producto que te puedes permitir sin desestabilizar tu economía. Si puedes esperar, aprovecha esas fechas en los que puedes encontrar la mayoría de productos rebajados, como pasa con el Black Friday, el Ciber Monday o las rebajas.Revisa tus tarifasEn ocasiones, contratamos los servicios con unas compañías y por pereza o falta de Actualmente hay muchos comparadores de precios que te ayudarán a encontrar tiempo no nos preocupamos de saber si podemos mejorar la tarifa que tenemos. aquellass compañías de gas, electricidad, aseguradores, etc., que te ofrecen los mejores precios.Revisa tus cuentasSaca un poco de tiempo para repasar los extractos de las cuentas bancarias y comprobar si ha habido algún movimiento sospechoso o indebido, de esta forma podrás hacerte cargo y comunicárselo a tu banco para que le ponga remedio lo antes posible. Además podrás investigar sobre otras inversiones de más riesgo