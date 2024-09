Tomás González deja una dimensión de gran novillero en sus últimos festejos

El novillero turolense Tomás González tuvo diversos compromisos la pasada semana. El primero de ellos fue el la novillada de Mejorada del Campo, el pasado catorce de septiembre, donde alternó con Miguel Serrano y Alejandro Cano, con novillos de Peñas Blancas, encierro complicado en líneas generales. Con el aval del éxito en Peralta, llegaba Tomas González a Mejorada del campo para revalidar el triunfo en otra feria de novilladas, esta vez a las puertas de Madrid. Ante un lote muy serio y que no regaló nada, cortó una oreja al primero del lote, tras una faena de mucho asiento, ante un novillo incierto, rematada con unas ajustadas bernardinas y un gran espadazo. Las cotas más altas de la tarde llegaron en el sexto, tras un gran recibo capotero, y un inicio de rodilla en los medios, la faena siguió cogiendo vuelo con una tanda de siete naturales y un final de faena con mucha emoción, metiéndose en los terrenos del toro. Tras una gran estocada, el presidente sacó los dos pañuelos de una, premiando a la res con una vuelta al ruedo. Miguel Serrano, por su parte, no tuvo su tarde y Alejandro Cano perdió algún trofeo en el quinto, tras escuchar los tres avisos. Gran dimensión del turolense con un triunfo muy contundente que le abrió la próxima puerta de una plaza de toros.

Azuqueca de Henares

En la guadalajareña localidad de Azuqueca de Henares, el de Alcorisa rompió el paseíllo, el dieciséis de septiembre, con Álvaro Sánchez y Miguel Serrano, para matar novillos de Guerrero y Carpintero en una tarde muy ventosa. González entraba el lunes en la novillada de la feria de Azuqueca sustituyendo a su compañero herido Bruno Aloi tras el triunfo del sábado en la feria de Mejorada. La faena al burraco que hizo tercero fue de gran intensidad, de mano muy baja y lucha constante contra el aire que molestó mucho a lo largo de la tarde, un golpe de descabello esfumó un posible trofeo. De nuevo, el culmen de la tarde llegó en el cierraplaza, un auténtico toro, el más fuerte de la novillada. A portagayola recibió a su oponente González, siguiendo con un recibo capotero de seis verónicas a pies juntos llenas de desmayo y dos medias de gran calado. La faena de muleta fue de una gran reunión con tandas por ambos pitones, con gran despaciosidad, que precedieron un final a pies juntos de nuevo al natural, faena que refrendó con una gran estocada. Pero la tardanza hizo que el doble trofeo quedara en eso, dos orejas, a pesar de que el público pidió el rabo de forma intensa. Otro puñetazo en la mesa y una tarde para el recuerdo. Miguel Serrano, de nuevo, no tuvo fortuna, y Álvaro Sánchez cortó sendas orejas a su lote.

Yunquera de Henares

En Yunquera de Henares alternó el dieciocho de septiembre con Diego Basto y Cid de María, con novillos de Sandra Sopeña, de gran presentación. Aguardaba en los chiqueros de las plaza de toros de Yunquera un auténtica corrida de toros, que nada envidiaría las corridas de toros lidiadas en plazas de segunda categoría. Un cartel de novilleros muy rematados, con dos de los novilleros punteros del escalafón junto al turolense, más novel y joven pero quien ha dado, pese al aun corto bagaje, la sorpresa este mes de septiembre en las ferias de novilladas. Probablemente sea la tarde en la que mejor y más despacio toreó González a lo largo de la temporada, sorprendiendo a todos. Encajado, despacioso y natural, en dos faenas bajo un diluvio al lote de Sandra Sopeña que sacó buen fondo. El nivel fue muy alto, pero la espada no entró a la primera y esto hizo quedarse en el camino cuatro posibles orejas, pero la dimensión del torero fue más allá de los trofeos, ya que la sensación que dejó durante la tarde fue de gran importancia. La único oreja de la tarde la cortó el local Cid de María. Diego Bastos no pudo triunfar con su lote.

Próximos compromisos

El próximo compromiso con el que tiene previsto el novillero turolense tendrá lugar, de nuevo en Mejorada del Campo. En esta ocasión, el doce de octubre formará parte de la novillada de triunfadores en la que Victor Cerrato, Mario Vilau y el propio torero alcorisano se enfrentarán a las reses de Cebada Gago.