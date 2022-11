"Alcañiz y Calamocha van a ser un referente en la Uned y permiten que la gente se quede"

La vicerrectora primera de la Uned, de Investigación, Transferencia de Conocimiento y Divulgación Científica, Rosa María Martín, fue la encargada de la apertura oficial del curso en el centro asociado de Teruel donde destacó la importancia de los proyectos que están impulsando.

-Se cumplen 50 años de la Uned. Un hito importante para esta universidad.

-En efecto, se cumplen 50 años en este 2022. Empezamos este curso 2022-2023 llenos de actividades y de mucha ilusión. Lo que consideramos todos los que formamos esta gran familia que es la Uned es que este es un momento de inflexión, de reflexión para valorar y agradecer todo lo que los antecesores han hecho por llegar a este momento y estamos mirando al futuro de muchas formas y maneras para que haya muchísimos más años y nuestros estudiantes y nuestra investigación tengan lo que se merecen que es un futuro avanzado y adaptado a lo que son las nuevas tecnologías, el nuevo futuro que está por venir.

-¿Cuáles son las claves de ese futuro, hacia dónde va la Uned?

-Voy a intentar responder desde lo que es la forma global de entender una universidad: lo que es la parte docente, investigadora y la de transferencia de conocimiento de divulgación científica. Para el realce que se merece este centro asociado de Teruel porque en este año con la crisis global de la pandemia que ha sufrido el mundo entero hemos sido capaces, gracias al esfuerzo, el tesón, el sacrificio, al contacto que su director, José Carlos Muniesa, ha tenido con las empresas, las instituciones de esta región de Teruel, la gran fortuna de poder consolidar unas acciones de transferencia de conocimiento que lo que nos permite en la Uned es que nuestros estudiantes se puedan preparar en lo que es lo más activo y lo más actual, dotándolos de unos centros de investigación con la transferencia de conocimiento de esa investigación que hacemos día a día en los laboratorios para que los estudiantes de cada región, en este caso Teruel, puedan tener trabajo y prácticas dentro de lo que se llama el emprendimiento dentro de las empresas locales. Creo que eso es muy importante.

-Este curso se inician nuevos títulos.

-Respecto a la docencia, este año hemos inaugurado dos nuevos grados, el de Ingeniería de la Energía y el de Magisterio. Es muy importante ese paso. Es muy difícil preparar y acreditar con calidad unas nuevas titulaciones. Estamos con muchas más pendientes, poco a poco, lo que queremos es hacerlo bien.

-¿En el caso de Magisterio, se están preparando ya las prácticas de los estudiantes?

-Se está coordinando, estamos mirando. En cuestión de prácticas tenemos mucha experiencia en otras titulaciones, por ejemplo, la Abogacía general del Estado o Psicología general Sanitaria que son profesiones que son demandantes de esas prácticas obligatorias. La forma que tiene la Uned de trabajar es siempre con alianzas con otras instituciones, con otras empresas para permitir que los estudiantes puedan realizar las prácticas cerca de su domicilio.

-¿El impulso a las transferencias es una de las grandes apuestas de la Uned?

-En el plano de la transferencia, en estos cuatro años se ha avanzado muchísimo y el centro de Teruel es uno de los que más ha destacado porque tenemos el centro de emprendimiento recién inaugurado. Vino el ministro recientemente para inaugurar una cátedra de drones y aviación civil, un momento muy importante para la Uned que está ya avanzando en sus investigaciones en sus desarrollos tecnológicos y en lo que es mezclarse con el tejido empresarial de la ciudad. También desde base de este centro asociado de la Uned hemos creado un Instituto de Patrimonio y Humanidades en Alcañiz que es el primero fuera de la sede central de Madrid. Con lo cual podemos decir que Teruel ha sido pionero en esta celebración bien reconocida del 50 aniversario.

Apoyo tecnológico

-El apoyo tecnológico para la actividad docente es primordial para esta universidad.

-Por la parte de las tecnologías, este año hemos estrenado el nuevo ecosistema -como llaman aquí los informáticos- del Ágora. Creemos que va a ser una aplicación, un sistema muy prometedor, muy ágil, que va a permitir a los estudiantes y a los profesores tener más comunicación, más contacto, dentro de lo que es una enseñanza virtual lo que pretendemos es tener muchísima flexibilidad, muchísima cercanía a todos nuestros estudiantes. Hay otro aspecto también muy importante y relacionado con el cambio climático que es la sostenibilidad, intentamos tener sostenibilidad en todos los edificios que componen la Uned.

-Cuando vino el ministro se planteó que se aplicaba aquí un modelo innovador pensando para estos territorios poco poblados como la aportación de la Uned en este ámbito y que podría llevarse luego a otros territorios similares. ¿Se ha avanzado en para ello?

-El centro de emprendimiento va a seguir para que otros lo emulen. Es un centro piloto pionero y esperamos que en otros centros asociados esta idea pueda ser también aplicada y mejorada si es posible.

-En cuanto a los alumnos, ¿ha cambiado mucho el perfil del alumnado de la Uned?

-Creo que sí, está cambiando puesto que cada vez observamos que entran con menor edad. No solamente es el típico y clásico perfil al que estamos muy orgullosos de acoger que es al de la persona que por cualquier razón o motivo no ha podido estudiar antes o que quiere estudiar su segunda carrera cuando ya tiene una cierta edad, últimamente lo que estamos observando es que la gente está entrando con una edad media de unos veintitantos-treinta años en muchas de las carreras, tanto de ciencias como de humanidades.

-Cada vez hay más oferta de estudios universitarios on line, ¿qué aporta la Uned frente a ellos?

-Cumplimos 50 años en este sistema, cuando no existían estas tecnologías. El aval y el bagaje que tenemos en la Uned es muy importante para saber afrontar esta nueva forma de enfocar la utilización de estas nuevas tecnologías. La experiencia que tenemos todos los profesores de la Universidad, tanto los profesores tutores en los centros asociados como los que pertenecemos a las facultades de la sede central estamos muy acostumbrados a tener ese contacto que es diferente con los estudiantes que tenemos a distancia. Ahora cualquier universidad puede tener enseñanza on line y presencial pero nosotros tenemos ese legado, atesoramos muchos años de experiencia en este sentido. Es muy bonito ver que pasados 50 años ya tenemos muchos profesores tutores que han sido alumnos nuestros, con lo cual conocen desde el fondo lo que es la Uned que conociendo desde los pilares lo que es el tipo de metodología llegan a ser esos profesores que están acompañando a los estudiantes en cada uno de los territorios.

-¿Qué supone para un estudiante formarse en la Uned frente a una universidad presencial?

-Autoorganización. Son muy bonitas las historias en los distintos centros asociados son siempre coincidentes. Siempre es una felicidad porque después de un esfuerzo y un sacrificio que es bastante potente te viene esa recompensa, el que tú tienes esa capacidad de una autoorganización impresionante. Desde mi punto de vista, las personas que han hecho la carrera en la Uned son los mejores estudiantes de tesis doctorales. Hay esa diferencia clara, esa capacidad de autoorganización respecto a una persona que ha estudiado en una universidad presencial. Es un orgullo.

-¿Qué supone llegar a través de aulas también al mundo rural como en Alcañiz y Calamocha?

-Permite la vinculación al territorio. Hay unos 20 y 40 alumnos en Calamocha y Alcañiz. La Uned tiene que celebrar y celebra de una forma impresionante ese número de estudiantes porque nuestra misión como universidad es permitir que esa gente no se desplace, sino que se pueda quedar en su domicilio estudiando una carrera universitaria. Mires donde mires, el mapa de toda España verás un centro es como los paradores nacionales: estamos en todas partes, siempre con esa misión de más vale cinco bien atendidos, aunque sea en una isla remota como la Gomera. En este caso Alcañiz y Calamocha, van a ser un referente, ya con esos números dónde pueden llegar. Esto es una comunicación boca a boca y uno va hablando que le va bien y la gente se va uniendo.