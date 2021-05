El curso de mediación de la Uned de Teruel aspira a llegar a las fuerzas de seguridad

Por

El centro asociado de la Uned de Teruel ha organizado la tercera edición de su curso de Mediación civil, familiar y comunitaria, que es válido para la inscripción en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia.



Tras el éxito de las dos primeras, ahora se marca el reto de lograr que los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad turolenses apuesten por esta formación que, además, aspira a recuperar el formato presencial para sus contenidos prácticos.



Este curso de extensión universitaria tiene 300 horas de duración: 150 teóricas y otras tantas prácticas y se desarrollará de octubre de este año a marzo de 2022.



La matrícula para sus cien plazas ya está abierta y se podrá hacer hasta el 20 de octubre. El profesorado está integrado por expertos en mediación de ámbitos muy diversos: Antonio José Bueso Alberdi, abogado en ejercicio; Mª Isabel Caulín Fernández, educadora Social; Armando De Carlos Rodríguez, subdirector de Tratamiento en Instituciones Penitenciarias; Tomás Fernández Villazala, doctor en Derecho por la Uned; Francisco de Asis González Campo; ex Fiscal y Francisco Javier Mingorance Cózar, mediador.



El director del curso y del centro asociado de la Uned en Teruel, José Carlos Muniesa, explicó que se da continuidad a esta formación porque se necesitan más especialistas en este campo. “Es una herramienta de futuro importantísima que se puede aplicar a numerosas facetas”, aseguró. Derecho Además, el responsable universitario destacó que hay demanda, ya que en las dos ediciones anteriores han participado 140 alumnos y la encuesta de satisfacción ha tenido unos resultados excelentes, con un 4,5 sobre 5. Muniesa recordó que esta especialización encaja muy bien para los titulados de varios de los grados que se imparten en la Uned en Teruel como Derecho, Educación Social, Trabajo Social o Psicología. Asimismo, consideró que este curso también puede ser muy interesante y útil para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.



De hecho, explicó que ya hay experiencias en policías locales de Móstoles, Villarreal o Málaga. Por ello, el director de la Uned va a contactar con la concejala de Seguridad Ciudadana y la alcaldesa para ofrecer esta formación y también con la Comandancia de la Guardia Civil.



El coordinador del curso, Francisco Javier Mingorance, mediador oficial habilitado por el Ministerio de Justicia y el Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya, insistió en que el objetivo es que esta formación “vanguardista” que se imparte en Teruel “se aproveche en la ciudad”, que no solo “se exporte talento” sino que se pueda beneficiar la localidad, bien con la formación de los policías locales o con la creación de unidades y servicios de medicación en ámbitos como las educación, los conflictos familiares o vecinales, entre otros.



La edición anterior fue íntegramente on line por la situación sanitaria pero para este año se pretende que la formación práctica sea presencial.



“Si la pandemia lo permite se asistirá a clase para la parte práctica con todas las medidas de protección, además se va a poder ver cómo funciona la mediación en este contexto”, detalló Mingorance. Muniesa insistió en que esta es una disciplina cada vez más demandada porque “muchas veces la excesiva judicialización de los conflictos no soluciona los problemas y hace falta la mediación entre las partes para lograr acuerdos más duraderos y mejorar las relaciones”.