Angelines Polo recoge un Tirwal de Honor en reconocimiento a su labor profesional

De buen nacido es ser agradecido y la Federación de Grupos de Las Bodas de Isabel de Segura no se olvida de quienes les han ayudado a lo largo de sus casi veinte años de trayectoria. Aunque este año no se han entregado los tirwales que reconocen el trabajo de los grupos que la conforman en la edición anterior, ya que el año pasado no se pudieron celebrar Las Bodas en la calle por la pandemia, en esta vuelta relativa a la normalidad no han querido dejar pasar la oportunidad de agradecer la labor y el apoyo recibido por parte de Angelines Polo, responsable de Protocolo en el Ayuntamiento de Teruel hasta su jubilación hace unos meses.

Emocionada y agradecida, Polo recibió de manos del presidente de la Federación de Grupos de las Bodas este diploma en un acto que se celebró en la iglesia de San Pedro.

Gracias

Si a ella le quisieron dar las gracias por su profesionalidad, Polo también quiso dar las gracias a sus maestros, a sus colegas de profesión, a sus compañeros en el Ayuntamiento de Teruel y a los alcaldes con los que ha trabajado y que ayer estuvieron presentes en el acto, excepto Ricardo Eced, ya fallecido.

Empezó su discurso recordando a su familia. A su padre Ramón, que le inculcó que hay que ser “una buena persona”, y a su madre Bárbara, que con sus 97 años no sigue estos días la televisión porque lo que ve “es muy triste” y le recuerda tiempos pasados. Pasó luego a hablar due su “familia municipal”, y de la otra, la que se elige, que es la de los amigos e invitó por último a vivir las fiestas cantando una pequeña estrofa de un tema del maestro Esparrells.

El acto comenzó por un minuto de silencio por los que nos han dejado durante estos dos años, con la música de la gaita de boto de fondo y el grupo Charraire, intervino a lo largo del acto.