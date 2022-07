Apoyo unánime de los grupos de la DPT al refuerzo de la seguridad en el medio rural turolense

Los integrantes de la Diputación de Teruel aprobaron durante la sesión plenaria de de este miércoles una declaración institucional a raíz de la propuesta presentada por el Partido Popular sobre los efectivos de la Guardia Civil en la provincia. Después de que los populares hayan aceptado los cambios presentados por el Equipo de Gobierno en el articulado del acuerdo, todos los representantes en la institución han apoyaron instar al Ministerio del Interior para que incremente la presencia de efectivos de la Guardia Civil en los municipios de la provincia.

En la misma propuesta reclaman al Ministerio del interior que la prueba piloto para la implantación del sistema de cita previa para la puesta de denuncias o realizar trámites no tenga por objeto la supresión de la atención personal y que no sea una excusa más para suprimir efectivos de la Guardia civil en el medio rural.

Antes del pleno el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, repasó algunas de las cifras sobre las plantillas de la Guardia Civil y la Policía, que se han incrementado notablemente –en el caso de Teruel en 78 plazas, aunque 42 están sin cubrir– durante los últimos años de gobierno socialista, según enfatizó. Por otro lado, Rando destacó que también se ha hecho un esfuerzo en mejorar los cuarteles.

Modificaciones

El Partido Socialista pedirá al Gobierno de España, según anunció el presidente de la DPT, Manuel Rando, que se modifique el concurso general de traslados para que los puestos del medio rural tengan incentivos, como un 50% más de puntos o un complemento específico.



“Ese complemento de ruralidad no marca una solución, pero es un apoyo más”, dijo el responsable. De todas formas, aclaró que el problema no radica en un incremento de las plantillas, que en el caso de Teruel han subido en 78 personas desde que gobierna el Partido Socialista, sino en que 42 de esos puestos no se han cubierto.