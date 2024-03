Aprobada en Las Cortes la propuesta de TE de crear un Observatorio contra la violencia machista

Las Cortes de Aragón aprobaron este jueves una Proposición no de Ley del grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe por la que se insta al Ejecutivo a crear un Observatorio contra la violencia de género en el mundo rural, que defendió la diputada de esta formación, Pilar Buj. Es una de las cuatro propuestas que en materia de mujer ha preparado la formación transversal para someter a consideración en el Parlamento aragonés tanto en el pleno como en las comisiones.

Esta fue la única propuesta sobre mujer que consiguió salir ayer en el pleno, ya que otras dos iniciativas en la misma materia que presentaron tanto Chunta Aragonesista como el PSOE decayeron, si bien también fueron apoyadas por esta formación.

Todos los grupos de la Cámara votaron a favor de la iniciativa con la excepción de Vox, que lo hizo en contra.

El objetivo de este Observatorio sería mejorar el servicio de atención en todo el territorio a las mujeres víctimas de la violencia machista, puesto que en las zonas rurales la respuesta no es la misma en las urbanas.

Pilar Buj, que defendió la iniciativa, dijo que con esta propuesta quieren saber “si la ley se está cumpliendo bien, si hay diferencias respecto a su cumplimiento en los núcleos urbanos”, y en caso de que se corrobore que eso es así, “ver qué medidas se pueden proponer para mejorar el cumplimiento de la ley”.

Justificación

La diputada de Teruel Existe justificó la necesidad de poner atención en el medio rural por tratarse de un ámbito “más complejo para las mujeres, al perdurar en mayor medida que en el medio urbano, la desigualdad de género y los roles sexistas tradicionales. Ese es el motivo por el que se ha propuesta la creación de esta entidad, que complementará la labor del actual Observatorio aragonés de la violencia sobre la mujer.

Durante su intervención, Buj repasó diversas cuestiones, como las mayores circunstancias laborales, la feminización de la pobreza, o la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, que se intensifican en el medio rural.

Resaltó también los condicionantes que enfrentan las zonas despobladas y se preguntó cómo es posible tomar distancia física y mental de un agresor “cuando vives en una pequeña localidad en la que está tu vida entera”.

No prosperó en cambio otra iniciativa defendida por Aragón-Teruel Existe en el pleno de ayer relativa a la planificación de la transición energética en Aragón. Fue el portavoz de esta formación, Tomás Guitarte, el que defendió una moción dimanante de una interpelación que hizo en el pleno anterior. PP, Vox y PAR votaron en contra mientras que el PSOE se abstuvo y solo contaron con el respaldo de CHA, IU y Podemos. Guitarte lamentó que no saliese adelante y que no podía ser una excusa la actual Comisión de investigación de las renovables que está abierta actualmente en la Cámara.