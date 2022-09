Aragón pone en marcha la vacunación covid-gripe para llegar al 75 % de cobertura en mayores de 65 años

El próximo 26 de septiembre se pondrá en marcha en Aragón la campaña conjunta de vacunación de la gripe y la covid-19 con el objetivo de alcanzar una cobertura de vacunación del 75 por ciento en la población de mas de 65 años y entre los trabajadores sanitarios en el caso de la inmunización contra la gripe.El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha presentado este lunes la campaña de vacunación acompañado por la jefa del servicio de Prevención y Promoción de la Salud, Begoña Adiego, y el responsable de Atención Primaria y Hospitalaria del Salud, Javier Marzo.Con esta estrategia de vacunación conjunta se mejoran las coberturas y se optimizan los recursos materiales y humanos y técnicamente, según Falo, quien ha recordado que una coinfección de gripe y covid multiplica por dos el riesgo de complicaciones.Marzo ha abundado en que no hay un mayor riesgo de infectarse de covid o padecer la enfermedad con mayor gravedad por haber recibido la vacuna de la gripe y que, más bien al contrario, varios estudios asocian la vacunación frente a la gripe con una menor gravedad y mortalidad por covid.El Departamento de Sanidad ha licitado la compra de 377.000 dosis de vacuna contra la gripe con un presupuesto de 3,93 millones de euros y a través de un proceso de adquisición centralizada del ministerio junto con Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla.A estas hay que sumar otras tantas vacunas contra la covid, con la previsión de inocular 700.000 dosis en ocho semanas, lo que según Falo supone "un esfuerzo" añadido para el sistema sanitario, aunque no está previsto que se necesiten refuerzos de personal.El próximo lunes, 26 de septiembre, comenzará la vacunación en residencias de mayores, que se prevé que haya acabado en quince días, y entre el personal sanitario y sociosanitario.Las agendas con el sistema de autocita en la web y en la aplicación Salud Informa se abrirán el 3 e octubre, para empezar con la vacunación a mayores de 80 años a partir del 10 de octubre.Progresivamente y a partir de esas fecha se irán abriendo agendas a los grupos susceptibles de ser vacunados (mayores de 60 y menores de esta edad con factores de riesgo).A partir del 5 de diciembre se vacunará a otros grupos de población según la disponibilidad de dosis.Falo ha reconocido que se enfrentan a esta campaña de la gripe con gran incertidumbre, después de dos temporadas "atípicas", con muy baja incidencia a consecuencia de las medidas de autoprotección que la población tenía que llevar a cabo por la covid.Pero ha advertido de que si la gripe se comporta, somo suele, como ha hecho en el hemisferio sur, se puede concluir que será más adelantada en el tiempo y con alta incidencia, especialmente en los menores de veinte años.Marzo ha hecho un llamamiento a la vacunación, sobre todo de los profesionales sanitarios y sociosanitarios, que deben ejercer un papel "ejemplarizante".Los responsables sanitarios han insistido en la importancia de la vacunación conjunta, de la gripe y el recuerdo de la covid, porque esta enfermedad "no ha acabado" y vacunarse es una manera efectiva de reducir su mortalidad.