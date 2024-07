Aragón prohibirá en una normativa de paisajes las placas fotovoltaicas en los embalses

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha anunciado este martes una normativa sobre paisajes para prohibir la instalación de placas fotovoltaicas flotantes en embalses turolenses como La Estanca de Alcañiz, Cueva Foradada, Lechago o Gallipuén, junto con otros en el resto de Aragón.Así lo ha avanzado en la localidad del Pirineo oscense de Lanuza en un acto de rechazo a la instalación de placas fotovoltaicas acompañado por el alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, y el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver.Azcón ha recordado que el pasado 9 de julio, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que regula la instalación de placas fotovoltaicas flotantes en embalses que afectarían a 14 pantanos en Aragón, entre ellos el de Lanuza, un paisaje "idílico" que es escenario del Festival Pirineos Sur, con reconocimiento nacional e internacional, y de diversas actividades de vela y en el que instalar esas placas sería "una aberración"."Vamos a poner a todos los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma para que esa normativa vea la luz lo antes posible", ha enfatizado Azcón."En Aragón lo tenemos claro, ni queremos placas fotovoltaicas flotantes sobre las aguas de nuestros embalses, ni además estamos dispuestos a dejar que las instalen sin movernos" porque es, ha subrayado el presidente, una "injusticia".Para Azcón, que la ministra de Transición Ecológica y de Reto Demográfico, Teresa Ribera, apueste por ello evidencia que desconoce la idiosincrasia del valle de Tena y las consecuencias que tendría para su economía, y por tanto el Gobierno de Aragón trabaja en una normativa para impedir su instalación, una restricción que formará parte del Plan Energético de Aragón.El presidente de Aragón se ha preguntado si alguien puede imaginar un paisaje "idílico" como el embalse de Lanuza convertido "en una mancha negra" de placas fotovoltaicas y quién "en su sano juicio estaría dispuesto a autorizar una aberración como esa", al tiempo que ha asegurado que su Gobierno trabajará, al igual que los ayuntamientos, para que eso no ocurra.A su juicio, se trata de una medida con "un impacto medioambiental negativo y que es nociva para el desarrollo económico, turístico y cultural" de Aragón que genera un importante perjuicio a los regantes y ha defendido que la Comunidad cuenta con superficie suficiente para instalar placas en cualquier otro lugar, al representar en torno al 10 % del territorio nacional.Así, ha recordado que Aragón es la cuarta comunidad con mayor generación de energía renovable —un 13,5 % del total nacional, sólo por detrás de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía—, y la segunda con mayor cuota de producción -el 82 % de la energía que genera es renovable, sólo por detrás de Castilla y León, con un 89 %- y esas cifras están permitiendo atraer industria electrointensiva, como los centros de datos.Azcón ha comentado que esa normativa para impedir la instalación de placas fotovoltaicas en los embalses recoge un mandato unánime de las Cortes de Aragón, y por tanto confía en que reciba el mismo apoyo de los grupos parlamentarios, dejando de lado "intereses partidistas" en defensa del territorio.Por su parte, Gericó ha lanzado "un no rotundo" a la instalación de fotovoltaicas en el embalse de Lanuza, cuyos habitantes ya tuvieron que abandonar sus casas en 1978 y con gran esfuerzo se ha ido reconstruyendo y reinventando en torno al turismo, y ha asegurado que el Ayuntamiento de Sallent utilizará las herramientas a su alcance para impedirla."Lo que no queremos ya es que se especule más con nuestro territorio", ha aseverado, mientras que Claver ha llamado a preservar los recursos naturales frente a "aberraciones" como sería la instalación de placas flotantes en Lanuza, pero también en Búbal, El Grado, San Salvador, Sotonera, Moneva, El Val, Cueva Foradada, Lechago , Gallipuén, Tranquera, Montearagón, Ardisa y La Estanca.