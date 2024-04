Aragón relanza su red hospederías entre los habitantes de la comunidad con bonos del 50 %

La web se activará este viernes

El Gobierno aragonés proyecta promocionar su red de hospederías entre la población de la Comunidad, tanto la autóctona como la residente, mediante la oferta de unos bonos que ofrecerán el 50 % del coste del alojamiento a los interesados.Así lo ha explicado en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, que ha comparecido junto al director general de Turismo, Jorge Moncada, y la gerente de la sociedad Turismo Aragón, para informar de una campaña a la que se destinarán 150.000 euros hasta fin de año y de la que podrán beneficiarse seis mil aragoneses.Una oferta, ha añadido Blasco, con la intención de relanzar una red que tiene abiertas en la actualidad siete de sus nueve hospederías (Roda de Isábena, Loarre, Mesón de la Dolores, Palacio del Papa Luna, Sádaba, Palacio Matutano y Palacio de Allepuz) y cuyo modelo de gestión no arroja resultados que garanticen su continuidad en el tiempo.El consejero ha destacado que esta red se empezó a definir hace dos décadas con el objetivo de favorecer la rehabilitación de edificios emblemáticos en zonas despobladas y de posibilitar así un reequilibrio territorial impulsado por el turismo.A partir de 2023, ha añadido, se verificó que entre los principales problemas de funcionamiento de la red se encontraban el desconocimiento por parte de la población aragonesa de su existencia, pero también las dificultades derivadas de una rehabilitación hecha con la finalidad última de recuperar inmuebles emblemáticos, pero no para un uso exclusivamente turístico."El problema es que este proceso de recuperación no se hizo desde un punto de vista hostelero, y que algunas de las hospederías son muy pequeñas", ha añadido Blasco, quien ha incidido en que los bonos se dirigen a "echar una mano para que sean conocidas".Por su parte, el director general de Turismo ha precisado que a partir de las 00:00 horas del próximo día 19 se podrá acceder a la reserva de estos bonos web específica, bonoshospederiasaragon.es, o de la página de Turismo de Aragón, turismodearagon.com El ciudadano mayor de edad que acredite ser aragonés de nacimiento o residir en Aragón mediante DNI o padrón podrá solicitar un máximo de cinco bonos que le permitirán disfrutar de la estancia y desayuno para una noche en habitación doble en cualquiera de las hospederías adheridas a la red a la promoción.Una vez solicitado el bono, el solicitante tendrá un plazo de 72 horas para validar la reserva y un plazo de treinta días para disfrutar de la estancia.Turismo de Aragón abonará a las empresas que gestionan las distintas hospederías las cantidades correspondientes, una vez justificada la utilización de los bonos por parte de los aragoneses que los hayan disfrutado.Según ha explicado Moncada, con el bono, los beneficiarios podrán disfrutar de pernoctaciones valoradas en una media de 90 euros a mitad de precio.En relación a este punto, ha excluido de este precio medio a la hospedería de la Iglesuela del Cid, cuyo precio medio por noche se sitúa en 200 euros, en el marco de una estrategia que, a su juicio, "no ha sido la correcta" porque la empresa no analizó las posibilidades reales de negocio de un lugar alejado de centros turísticos conocidos.Tras destacar que las empresas arredantarias suelen estar al frente de estos negocios en pequeños periodos de 1 a 3 años, ha reiterado que el modelo actual de gestión "no funciona", por lo que ha incidido en la necesidad de "intentar dar una oportunidad a la red".En la actualidad, en la provincia de Huesca se encuentran abiertas en estos momentos la Hospedería Casa Abadía, en Roda de Isábena, que cuenta con 10 habitaciones y la Hospedería de Loarre, de 12 habitaciones, y ambas con tres estrellas.En la provincia de Zaragoza, y también con categoría de tres estrellas, se ubica la Hospedería del Mesón de la Dolores, en Calatayud, que cuenta con 34 habitaciones; la Hospedería Casa Cortés, emplazada en Sádaba, y 20 habitaciones; y la Hospedería Palacio del Papa Luna, con 26 habitaciones, ubicada en Illueca.Con cuatro estrellas cuentan las dos de la provincia de Teruel: la Hospedería Palacio Matutano-Daudén, en La Iglesuela del Cid, que dispone de 36 habitaciones, y la Hospedería Casa Grande, ubicada en Allepuz, también conocida como Palacio de Allepuz, de 22 habitaciones.Se trata de una red tiene como objetivos la recuperación de edificios de alto valor histórico artístico en el medio rural, la vertebración del territorio, la creación de destino turístico y la consolidación de la posición del turismo aragonés dentro del conjunto del territorio nacional.Por su parte, la hospedería de San Juan de la Peña se reabrirá en marzo de 2026, una vez concluyan las obras de mantenimiento y restauración, que cuentan con un presupuesto de 2,5 millones financiados con fondos europeos a través del Plan de Recuperación y del Plan Nacional Turístico Xacobeo; mientras que la habilitada en el Monasterio de Rueda lo hará a finales de este año, tras una inversión de 700.000 euros.