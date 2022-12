Aumentan un 15,7 % las víctimas y denuncias por violencia de género en el tercer trimestre en la provincia

Por

La violencia de género en la provincia de Teruel continúa al alza al igual que en el conjunto del Estado, y con un incremento porcentual incluso mayor en el caso turolense, según los últimos datos facilitados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tanto las víctimas como las denuncias aumentaron en la provincia un 15,7% durante el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2021, mientras que a nivel estatal también crecieron pero lo hicieron seis puntos porcentuales menos.



Entre los meses de julio y septiembre de este año se presentaron en la provincia 81 denuncias por violencia de género, y el número de víctimas fue el mismo, frente a las 70 que hubo en el mismo trimestre de 2021, lo que supone un incremento del 15,7%.



El tercer trimestre del año mantiene así el incremento de las denuncias y del número de víctimas en la línea de lo registrado durante la primera mitad del ejercicio. En la provincia, durante el primer semestre de este ejercicio el incremento fue del 23% y en el segundo trimestre aumentó el 85%.



La tendencia al alza no es exclusiva de la provincia sino que se reproduce en el conjunto del país, puesto que entre julio y septiembre hubo 47.955 víctimas y 49.479 denuncias en todo el Estado, lo que supone un incremento porcentual del 9,4% y del 9,7% respectivamente. El aumento registrado en Teruel está por tanto seis puntos porcentuales por encima de la media nacional.



De las 81 víctimas de violencia de género que hubo durante el tercer trimestre en Teruel, 42 de ellas eran españolas, lo que supone el 51,8%, mientras que las 39 restantes eran extranjeras, el 48,14%. En el conjunto del país, el 64,85% de las mujeres víctimas de violencia de género eran españolas y el 35,14% extranjeras, por lo que en la provincia de Teruel se observa una mayor incidencia en este último colectivo que a nivel estatal.



Durante ese periodo, ninguna denuncia en la provincia fue presentada directamente por las víctimas en el juzgado, mientras que 10, el 12,3% del total, fueron presentadas por los familiares.

El mayor número de denuncias se produjo por atestados policiales, en 33 casos con denuncia de la víctima, lo que supone el 40,7%, en 5 con la denuncia de un familiar (6,2%), y en otros 14 por la intervención directa policial (17,3%). Por otra parte, en 6 casos (7,4%) fue por un parte de lesiones recibido directamente en el juzgado, y en 13 (16%) por la intervención de servicios asistenciales y de terceros en general.



En la provincia en ningún caso las víctimas se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar como testigo, mientras que en el conjunto del país lo hicieron un 9%. Relación con el denunciado

En cuanto a la relación de la víctima con el denunciado, en el 5% de los casos era el cónyuge y en el 40% el excónyuge. Además, en el 50% de los casos mantenían una relación afectiva y en el 5% ya no la tenían. El dato es llamativo porque en el conjunto del país en el 16,58% el denunciado era el cónyuge, en el 11,24% el excónyuge, en el 31,84% la persona con la que la víctima mantiene una relación afectiva, y en el 39,27% la persona con la que se tuvo esa relación pero ya no existía en el momento de producirse el presunto delito.



Entre los meses de julio y septiembre se incoaron un total de 20 órdenes de protección y medidas de protección y seguridad de las víctimas, de las cuales 14 fueron a instancias de la víctima y solo una se inadmitió, mientras que las 6 restantes lo fueron a instancia del ministerio fiscal, siendo adoptadas en este caso 5 y denegada una.



Por otra parte, en ese periodo fueron enjuiciados 22 varones en la provincia, siendo condenados todos ellos, 13 de los cuales eran españoles y 9 extranjeros.